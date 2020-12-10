archvile написав:Столкнулся с глюком. Утром оформил через Alfa-Mobile депозит "Ощадний" в долларах. Просто, чтобы на карте не лежали. После обеда статус заявки в МАБ - "Відхилена (!)". Вклад не появился в списке вкладов, но средств на карте тоже нет. Они хоть вернутся?
Искатель написав:Чудеса творятся - да и только... С Альфой точно не соскучишься. 30.11. на сайте Eva.ua сделал оплату заказа. Заказ до сих пор, кстати, не отправлен. "Евовцы" божатся, что все сделают, ссылаются на Черную пятницу и что было много заказов. Но сегодня в выписке по карте пропала строчка с блокировкой. И остаток по карте стал больше на эту сумму. Это как вообще понимать?
Добрый день. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Если на протяжении этого периода продавец не присылает запрос на списание, блок снимается и операция возвращается на баланс.
раньше у вас через 21 день расхалдивало неотклиринный платеж ... щас другой регламент?
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Искатель написав:Чудеса творятся - да и только... С Альфой точно не соскучишься. 30.11. на сайте Eva.ua сделал оплату заказа. Заказ до сих пор, кстати, не отправлен. "Евовцы" божатся, что все сделают, ссылаются на Черную пятницу и что было много заказов. Но сегодня в выписке по карте пропала строчка с блокировкой. И остаток по карте стал больше на эту сумму. Это как вообще понимать?
Добрый день. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Если на протяжении этого периода продавец не присылает запрос на списание, блок снимается и операция возвращается на баланс.
раньше у вас через 21 день расхалдивало неотклиринный платеж ... щас другой регламент?
Добрый день. Да. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Исключение: операции с кодом подтверждения для перевода с карты на карту — до 30 дней. https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017708679
Вопросы по кредитке ЭкоМаксимум: Верно ли, что для её оформления обязательно наличие скидочной карты Эко на своё имя ? Или можно кредитку привязать к скидочной карте другого лица (родственника) ? Или скидочная карта вообще не обязательна и кредитку можно потом (после получения) привязать к любой скидочной ?
Можно ли кредитку, привязанную к своей эко-кабине перепривязать в другую эко-кабину ?
lov2108 написав:Уважаемые, подскажите. Всегда пользовался кредиткой Альфы в качестве грейсовика-шаровика-свинорыла. Но тут захотелось обновить телефон и вычитал что есть такая "лёгкая рассрочка" в АЛЛО БЕЗ комиссии до 24мес. Собственно вопрос - кто пользовался, реально без всяких нагрузочных комисов? И как рассрочка отображается в МАБе если параллельно ты ещё в кредитном лимите?
Правильно ли я понял по ссылке, что оформляя лёгкую рассрочку в торговой сети партнёра, в данном случае АЛЛО, сумма стоимости товара будет разбита на 24 месяца и при этом нет никаких комиссий...за СМС услуги, обслуживание и т.д. ? Поправьте если не прав.
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Alfa_Bank написав:Добрый день. Да. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Исключение: операции с кодом подтверждения для перевода с карты на карту — до 30 дней. https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017708679
Я так понимаю, здесь речь идет об обычной оплате. А у всяких интернет-магазинов (типа Евы, с которой и началось обсуждение) оплата может быть двухстадийная. Когда мерчант сначала делает блокировку на сумму покупки, и только после обработки заказа в какой-то момент инициирует само списание. Такая блокировка может висеть до 30 дней. Как пример https://www.liqpay.ua/documentation/api/aquiring/hold/
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