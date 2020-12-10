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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:39
lov2108 написав:Правильно ли я понял по ссылке, что оформляя лёгкую рассрочку в торговой сети партнёра, в данном случае АЛЛО, сумма стоимости товара будет разбита на 24 месяца и при этом нет никаких комиссий...за СМС услуги, обслуживание и т.д. ?
Поправьте если не прав.
Сума буде знята відразу, а потім частинам по 1/24 в РД переходить в загальну заборгованість до погашення. Додаткових комісій за СМС, страховки і т.п нема, якщо вони відключені по самій карті.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:40
Подскажите, при открытии карты алла жадная на кредлимит или нет? Нужно тысяч 20.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:55
N0mad написав:
Подскажите, при открытии карты алла жадная на кредлимит или нет? Нужно тысяч 20.
ну Алла в этом плане один из самых щедрых банков ...
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