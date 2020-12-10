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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9145914691479148

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:39

Re: Альфа-Банк

lov2108 написав:Правильно ли я понял по ссылке, что оформляя лёгкую рассрочку в торговой сети партнёра, в данном случае АЛЛО, сумма стоимости товара будет разбита на 24 месяца и при этом нет никаких комиссий...за СМС услуги, обслуживание и т.д. ?
Поправьте если не прав.

Сума буде знята відразу, а потім частинам по 1/24 в РД переходить в загальну заборгованість до погашення. Додаткових комісій за СМС, страховки і т.п нема, якщо вони відключені по самій карті.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:40

Подскажите, при открытии карты алла жадная на кредлимит или нет? Нужно тысяч 20.
N0mad
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:55

  N0mad написав:Подскажите, при открытии карты алла жадная на кредлимит или нет? Нужно тысяч 20.


ну Алла в этом плане один из самых щедрых банков ...
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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  #<1 ... 9145914691479148
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