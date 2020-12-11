lov2108 написав:Правильно ли я понял по ссылке, что оформляя лёгкую рассрочку в торговой сети партнёра, в данном случае АЛЛО, сумма стоимости товара будет разбита на 24 месяца и при этом нет никаких комиссий...за СМС услуги, обслуживание и т.д. ? Поправьте если не прав.
Сума буде знята відразу, а потім частинам по 1/24 в РД переходить в загальну заборгованість до погашення. Додаткових комісій за СМС, страховки і т.п нема, якщо вони відключені по самій карті.
Alfa_Bank написав:Добрый день. Да. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Исключение: операции с кодом подтверждения для перевода с карты на карту — до 30 дней. https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017708679
Я так понимаю, здесь речь идет об обычной оплате. А у всяких интернет-магазинов (типа Евы, с которой и началось обсуждение) оплата может быть двухстадийная. Когда мерчант сначала делает блокировку на сумму покупки, и только после обработки заказа в какой-то момент инициирует само списание. Такая блокировка может висеть до 30 дней. Как пример https://www.liqpay.ua/documentation/api/aquiring/hold/
Еще раз. 1. Я платил на сайте интернет-магазина Ева. 2. Это было 30.11. 3. Сегодня я заглянул в МАБ и увидел, что блокировки нет, а остаток увеличился на эту сумму. Прошло 10 дней.
lov2108 написав:Правильно ли я понял по ссылке, что оформляя лёгкую рассрочку в торговой сети партнёра, в данном случае АЛЛО, сумма стоимости товара будет разбита на 24 месяца и при этом нет никаких комиссий...за СМС услуги, обслуживание и т.д. ? Поправьте если не прав.
Сума буде знята відразу, а потім частинам по 1/24 в РД переходить в загальну заборгованість до погашення. Додаткових комісій за СМС, страховки і т.п нема, якщо вони відключені по самій карті.
Дякую. Тепер зрозуміло. А горіхи нараховуються на таку купівлю?
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