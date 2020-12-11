Додано: Суб 12 гру, 2020 11:53

Однако - ахтунг. Просто анекдот.

Пришёл в банк новый клиент, открыл карточку.

Дома зашел в сенс, полазил там чуток.

Хочет зарегаться в МАБ - и не может.

Окна регистрации нет, есть только окно входа.

После часового общения с саппортом в чате сенса (разумеется с допросом) - выясняется, что аккаунт в мабе у него уже есть.



Что самое смешное - логин в виде GUID, то есть примерно такой:

6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF



Прикол ещё в том, что в окне напоминания пароля - поле Логин не позволяет ввести дефисы. )

А получить пароль - можно только зная логин )

Ни изменить, ни удалить логин нельзя.

Такой логин создала или кура в отделении, или сенс автоматом. Ну уж точно не сам клиент.



Похоже, что этот логин - на всю оставшуюся.



Просьба офпреду прокомментировать.

И сказать - что она думает об умственных способностях того, кто это придумал )