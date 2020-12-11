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Альфа-Банк
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Додано: Суб 12 гру, 2020 11:41
andyteam написав: Water написав: andyteam написав:
Терминал априори должен пониматься как безналичный платеж, а не снятие наличных.
Где такое написано? Самолично с таким недавно сталкивался на prom.ua
На мой взгляд это логично. Ну и, как минимум, пользователь должен понимать какую операцию он совершает. А в данном случае, это игра в наперстки.
в отделение НП, которым пользуюсь на терминалах БОЛЬШИМИ буквами написано про перевод денег)))
так что не совсем наперстки - хотя конечно можно и не обратить внимание
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Shaman
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Додано: Суб 12 гру, 2020 11:53
Однако - ахтунг. Просто анекдот.
Пришёл в банк новый клиент, открыл карточку.
Дома зашел в сенс, полазил там чуток.
Хочет зарегаться в МАБ - и не может.
Окна регистрации нет, есть только окно входа.
После часового общения с саппортом в чате сенса (разумеется с допросом) - выясняется, что аккаунт в мабе у него уже есть.
Что самое смешное - логин в виде GUID, то есть примерно такой:
6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF
Прикол ещё в том, что в окне напоминания пароля - поле Логин не позволяет ввести дефисы. )
А получить пароль - можно только зная логин )
Ни изменить, ни удалить логин нельзя.
Такой логин создала или кура в отделении, или сенс автоматом. Ну уж точно не сам клиент.
Похоже, что этот логин - на всю оставшуюся.
Просьба офпреду прокомментировать.
И сказать - что она думает об умственных способностях того, кто это придумал )
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mustbe
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Додано: Суб 12 гру, 2020 13:02
mustbe написав:
Похоже, что этот логин - на всю оставшуюся.
А мож через Чат в Сенсе убить регистрацию и начать по-новой уже с МАБа?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 12 гру, 2020 13:04
Чат сказал, что ни убить, ни изменить нельзя.
Вся надежда на палочку-выручалочку )
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mustbe
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Додано: Суб 12 гру, 2020 14:15
mustbe написав:
Вся надежда на палочку-выручалочку )
офпред вроде заявлял мол МАБ еще доступен для тех у кого установлен а для новых клиентов только сенс
может специально так сделано?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
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- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Суб 12 гру, 2020 14:22
Там речь была про мобиль, а не про маб
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mustbe
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Додано: Суб 12 гру, 2020 14:25
mustbe написав:
Там речь была про мобиль, а не про маб
Ну даа, у них в ДКБО прописан именно МАБ, который подразумевает собственно МАБ и мобильное приложение (Сенс или Мобайл)... Три стула! Отето жоо...
И хлавное ничего из этой троицы нормально не фурычит
У меня нервы сдают уже
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 12 гру, 2020 14:30
Маб - фурычит относительно нормально, если не считать несколько "сиест" каждую неделю.
И функционала в нём не хватает, конечно.
Попробовал сенс.
Не, это точно не моё. Не привычно, не удобно, не интуитивно.
Изобрели велосипед, который вроде ездит, но на каких-то квадратных колёсах.
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mustbe
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