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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9147914891499150>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:41

  andyteam написав:
  Water написав:
  andyteam написав:Терминал априори должен пониматься как безналичный платеж, а не снятие наличных.

Где такое написано? Самолично с таким недавно сталкивался на prom.ua

На мой взгляд это логично. Ну и, как минимум, пользователь должен понимать какую операцию он совершает. А в данном случае, это игра в наперстки.


в отделение НП, которым пользуюсь на терминалах БОЛЬШИМИ буквами написано про перевод денег)))

так что не совсем наперстки - хотя конечно можно и не обратить внимание
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:53

Однако - ахтунг. Просто анекдот.
Пришёл в банк новый клиент, открыл карточку.
Дома зашел в сенс, полазил там чуток.
Хочет зарегаться в МАБ - и не может.
Окна регистрации нет, есть только окно входа.
После часового общения с саппортом в чате сенса (разумеется с допросом) - выясняется, что аккаунт в мабе у него уже есть.

Что самое смешное - логин в виде GUID, то есть примерно такой:
6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF

Прикол ещё в том, что в окне напоминания пароля - поле Логин не позволяет ввести дефисы. )
А получить пароль - можно только зная логин )
Ни изменить, ни удалить логин нельзя.
Такой логин создала или кура в отделении, или сенс автоматом. Ну уж точно не сам клиент.

Похоже, что этот логин - на всю оставшуюся.

Просьба офпреду прокомментировать.
И сказать - что она думает об умственных способностях того, кто это придумал )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:02

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Похоже, что этот логин - на всю оставшуюся.

А мож через Чат в Сенсе убить регистрацию и начать по-новой уже с МАБа?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:04

Чат сказал, что ни убить, ни изменить нельзя.
Вся надежда на палочку-выручалочку )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:15

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Вся надежда на палочку-выручалочку )

офпред вроде заявлял мол МАБ еще доступен для тех у кого установлен а для новых клиентов только сенс
может специально так сделано?
КБ за открытие карты
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  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
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  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:22

Там речь была про мобиль, а не про маб
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:25

  mustbe написав:Там речь была про мобиль, а не про маб

Ну даа, у них в ДКБО прописан именно МАБ, который подразумевает собственно МАБ и мобильное приложение (Сенс или Мобайл)... Три стула! Отето жоо... :lol:
И хлавное ничего из этой троицы нормально не фурычит :cry: У меня нервы сдают уже :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:30

Маб - фурычит относительно нормально, если не считать несколько "сиест" каждую неделю.
И функционала в нём не хватает, конечно.

Попробовал сенс.
Не, это точно не моё. Не привычно, не удобно, не интуитивно.
Изобрели велосипед, который вроде ездит, но на каких-то квадратных колёсах.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:43

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Изобрели велосипед, который вроде ездит, но на каких-то квадратных колёсах

так они и тащатся от этих квадратных колес
т.е. они не функционал клепают, а кудрявый интерфейс, в котором шобы шото сделать нуна теперь на 1..2 тапа больше сделать

Пока осваиваю их Дашборд, понатыкивал на нее шаблоны в группах и сбер.
Но считаю, шо по типу дашборда нуна сделать и панельки со счетами/картами и отдельно шаблоны, т.е. шобы можно было юзеру самому керувать размещением иконок и их групп на ВСЕХ панельках.

Очень прошу спартанцев сделать быстрое переключение между экками. Можно даже это организовать через БУМАЖНОЕ заявление-доверку-антифрод в банке! Делофто :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:50

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Чат сказал, что ни убить, ни изменить нельзя.
Сестра удаляла учётку в МАБ через официальное обращение в банк (представитель подсказала, что через этот способ можно): помог ей всё это сделать через электронное обращение с подписанием КЕП.

Обработали, вроде как, удали. :)
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