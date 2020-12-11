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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 14:57
Дождёмся ответа офпреда в пн.
И, в качестве вишенки:
при оформлении Вайт - сказали, что обязательным условием активации является пополнение карты на 50грн )
Не стали ругаться, просто пополнили.
А через 10 минут - сняли по п2п, разумеется )
Алла - она такая Алла...
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mustbe
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:08
mustbe написав:
И, в качестве вишенки:
при оформлении Вайт - сказали, что обязательным условием активации является пополнение карты на 50грн )
менагер с #зеленелайно перешла работать
хотяя своим менагерам нуна помагать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:11
Та понятно, что КПИ набивала.
Для КПИ - не жалко, конечно )
Тем более - врала так убедительно, что не хотелось её разочаровывать в том, что не все вокруг олени
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mustbe
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