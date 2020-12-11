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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9147914891499150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:57

Дождёмся ответа офпреда в пн.

И, в качестве вишенки:
при оформлении Вайт - сказали, что обязательным условием активации является пополнение карты на 50грн )
Не стали ругаться, просто пополнили.
А через 10 минут - сняли по п2п, разумеется )
Алла - она такая Алла...
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:08

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:И, в качестве вишенки:
при оформлении Вайт - сказали, что обязательным условием активации является пополнение карты на 50грн )

менагер с #зеленелайно перешла работать :)
хотяя своим менагерам нуна помагать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:11

Та понятно, что КПИ набивала.
Для КПИ - не жалко, конечно )
Тем более - врала так убедительно, что не хотелось её разочаровывать в том, что не все вокруг олени
mustbe
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  #<1 ... 9147914891499150
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