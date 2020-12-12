Додано: Суб 12 гру, 2020 19:10

mustbe

ну в же понимаете что кура такое имя бы не дала.

такое имя создается автоматом.



у меня тут только два варика - или при входе в сенс создается автоматом учетка для МАБа с генерируемым именем. но это мало вероятно.

или что это учетка предыдущего владельца номера. и эта учетка из-за давности в системе претелпела удаления/восстановления за кучу сбоев в системе. потому и есть в данном виде.

и я от не верю я что она вчера была создана. именно для МАБа а не для сенса.

а там мало ли чем черт шутит у Аллы.