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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9147914891499150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:57

Дождёмся ответа офпреда в пн.

И, в качестве вишенки:
при оформлении Вайт - сказали, что обязательным условием активации является пополнение карты на 50грн )
Не стали ругаться, просто пополнили.
А через 10 минут - сняли по п2п, разумеется )
Алла - она такая Алла...
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:08

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:И, в качестве вишенки:
при оформлении Вайт - сказали, что обязательным условием активации является пополнение карты на 50грн )

менагер с #зеленелайно перешла работать :)
хотяя своим менагерам нуна помагать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:11

Та понятно, что КПИ набивала.
Для КПИ - не жалко, конечно )
Тем более - врала так убедительно, что не хотелось её разочаровывать в том, что не все вокруг олени
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:42

Подведу неутешительные итоги:
Захотел имярек зайти в банк, с банальным желанием открыть дебетку и кредитку, Вайт и Эко.

Алла умудрилась стратить трижды:
1. Cоздала аккаунт в мабе с логином вида "6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF".
2. Навязала "обязательное" пополнение Вайта, якобы для его активации. Всё понятно - КПИ. Но врать - не хорошо. Я в глаза ей смотрел, врала на голубом глазу, реально веря в свою ложь.
3. Эко так и не открыла, мотивируя тем, что для открытия Эко якобы обязательно наличие бонусной карты Экомаркета.
Но Альфа - другого мнения: Обязательно ли наличие бонусной карты "ЭКО-Маркета" при оформлении карты "ЭКО-Максимум"?

Думаю - одним пледом тут не отделаешься.
3 фейла - 3 подарка: плед, зонтик и подушка для кошака )
Ну, или банальные 1000грн на карту для смягчения моральных страданий )

И это хорошо, что я был рядом (родственник однако).
А что подумает о банке простой человек с улицы ?

Понедельник обещает не быть томным )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:44

  proftpd66 написав:
  mephala написав:Походу пальма первенства у кого СБ притыренней переходит от Аллы к газмясу.
Во всяком случае у меня.
Эти идиоты из газмяса сделали обнову на свое мобильное приложение и заставили всех клиентов заново пройти регистрацию.
Зарегистрировать мобильное приложение даст только в том случае если в смарте стоит финансовая симка. Занавес.


у них наверное все клиенты держат на карте все деньги. Они увеличили безопасность, чтобы нельзя было зайти никак с технически с другого устройства.


все равно я их наи**л
но решение интересное они придумали что без физического доступа к смске с кодом приложуху не акивировать. и главное даже код не продиктуешь - нужна именно физически сама смска.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 12 гру, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:49

  mustbe написав:Однако - ахтунг. Просто анекдот.
Пришёл в банк новый клиент, открыл карточку.
Дома зашел в сенс, полазил там чуток.
Хочет зарегаться в МАБ - и не может.
Окна регистрации нет, есть только окно входа.
После часового общения с саппортом в чате сенса (разумеется с допросом) - выясняется, что аккаунт в мабе у него уже есть.

Что самое смешное - логин в виде GUID, то есть примерно такой:
6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF

Прикол ещё в том, что в окне напоминания пароля - поле Логин не позволяет ввести дефисы. )
А получить пароль - можно только зная логин )
Ни изменить, ни удалить логин нельзя.
Такой логин создала или кура в отделении, или сенс автоматом. Ну уж точно не сам клиент.

Похоже, что этот логин - на всю оставшуюся.

Просьба офпреду прокомментировать.
И сказать - что она думает об умственных способностях того, кто это придумал )


интересно две вещи
1. чел регался в сенсе по номеру телефона? как давно сам номер у чела?
2. какая дата создания учетки для МАБа можно узнать у саппорта?

ЗЫ
просто мне это напоминает учетки AD когда убиваешь старую систему но ее идентификаторы остаются.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:01

  mephala написав:1. чел регался в сенсе по номеру телефона? как давно сам номер у чела?
2. какая дата создания учетки для МАБа можно узнать у саппорта?

Да, регался в сенсе по номеру. Номер у человека - давно.

Чат говорит, что учётка была создана вчера.
То есть - её или создала кура и не потрудилась уточнить логин.
Или она создалась автоматом, хрен знает кем и чем
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:10

mustbe
ну в же понимаете что кура такое имя бы не дала.
такое имя создается автоматом.

у меня тут только два варика - или при входе в сенс создается автоматом учетка для МАБа с генерируемым именем. но это мало вероятно.
или что это учетка предыдущего владельца номера. и эта учетка из-за давности в системе претелпела удаления/восстановления за кучу сбоев в системе. потому и есть в данном виде.
и я от не верю я что она вчера была создана. именно для МАБа а не для сенса.
а там мало ли чем черт шутит у Аллы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:32

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:учетка предыдущего владельца номера

возникла подобная ситуация в привате
купил у одного из операторов номер через магазин положил на полку
в какойто момент во время использования заметил что пришла смска из привата
просил в поддержке номер удалить но они его просто заблокировали для операций с п24
вопрос - как добиться удаления номера, если поменялся владелец симки, а он задействован в старой учетке/анкетных данных непонятно кого; из базы привата/любого банка вообще?
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  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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