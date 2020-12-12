И, в качестве вишенки: при оформлении Вайт - сказали, что обязательным условием активации является пополнение карты на 50грн ) Не стали ругаться, просто пополнили. А через 10 минут - сняли по п2п, разумеется ) Алла - она такая Алла...
Подведу неутешительные итоги: Захотел имярек зайти в банк, с банальным желанием открыть дебетку и кредитку, Вайт и Эко.
Алла умудрилась стратить трижды: 1. Cоздала аккаунт в мабе с логином вида "6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF". 2. Навязала "обязательное" пополнение Вайта, якобы для его активации. Всё понятно - КПИ. Но врать - не хорошо. Я в глаза ей смотрел, врала на голубом глазу, реально веря в свою ложь. 3. Эко так и не открыла, мотивируя тем, что для открытия Эко якобы обязательно наличие бонусной карты Экомаркета. Но Альфа - другого мнения: Обязательно ли наличие бонусной карты "ЭКО-Маркета" при оформлении карты "ЭКО-Максимум"?
Думаю - одним пледом тут не отделаешься. 3 фейла - 3 подарка: плед, зонтик и подушка для кошака ) Ну, или банальные 1000грн на карту для смягчения моральных страданий )
И это хорошо, что я был рядом (родственник однако). А что подумает о банке простой человек с улицы ?
mephala написав:Походу пальма первенства у кого СБ притыренней переходит от Аллы к газмясу. Во всяком случае у меня. Эти идиоты из газмяса сделали обнову на свое мобильное приложение и заставили всех клиентов заново пройти регистрацию. Зарегистрировать мобильное приложение даст только в том случае если в смарте стоит финансовая симка. Занавес.
у них наверное все клиенты держат на карте все деньги. Они увеличили безопасность, чтобы нельзя было зайти никак с технически с другого устройства.
все равно я их наи**л но решение интересное они придумали что без физического доступа к смске с кодом приложуху не акивировать. и главное даже код не продиктуешь - нужна именно физически сама смска.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 12 гру, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
mustbe написав:Однако - ахтунг. Просто анекдот. Пришёл в банк новый клиент, открыл карточку. Дома зашел в сенс, полазил там чуток. Хочет зарегаться в МАБ - и не может. Окна регистрации нет, есть только окно входа. После часового общения с саппортом в чате сенса (разумеется с допросом) - выясняется, что аккаунт в мабе у него уже есть.
Что самое смешное - логин в виде GUID, то есть примерно такой: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF
Прикол ещё в том, что в окне напоминания пароля - поле Логин не позволяет ввести дефисы. ) А получить пароль - можно только зная логин ) Ни изменить, ни удалить логин нельзя. Такой логин создала или кура в отделении, или сенс автоматом. Ну уж точно не сам клиент.
Похоже, что этот логин - на всю оставшуюся.
Просьба офпреду прокомментировать. И сказать - что она думает об умственных способностях того, кто это придумал )
интересно две вещи 1. чел регался в сенсе по номеру телефона? как давно сам номер у чела? 2. какая дата создания учетки для МАБа можно узнать у саппорта?
ЗЫ просто мне это напоминает учетки AD когда убиваешь старую систему но ее идентификаторы остаются.
mustbe ну в же понимаете что кура такое имя бы не дала. такое имя создается автоматом.
у меня тут только два варика - или при входе в сенс создается автоматом учетка для МАБа с генерируемым именем. но это мало вероятно. или что это учетка предыдущего владельца номера. и эта учетка из-за давности в системе претелпела удаления/восстановления за кучу сбоев в системе. потому и есть в данном виде. и я от не верю я что она вчера была создана. именно для МАБа а не для сенса. а там мало ли чем черт шутит у Аллы.
mephala написав:учетка предыдущего владельца номера
возникла подобная ситуация в привате купил у одного из операторов номер через магазин положил на полку в какойто момент во время использования заметил что пришла смска из привата просил в поддержке номер удалить но они его просто заблокировали для операций с п24 вопрос - как добиться удаления номера, если поменялся владелец симки, а он задействован в старой учетке/анкетных данных непонятно кого; из базы привата/любого банка вообще?
КБ за открытие карты
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