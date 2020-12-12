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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:43
clientage написав: mustbe написав:
Изобрели велосипед, который вроде ездит, но на каких-то квадратных колёсах
так они и тащатся от этих квадратных колес
т.е. они не функционал клепают, а кудрявый интерфейс, в котором шобы шото сделать нуна теперь на 1..2 тапа больше сделать
И судя по их бравым обещаниям в чате телеги типа скоро все обалдеют как будет классно - косяки коневодства нам скоро покажутся мелкими пакостями.
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