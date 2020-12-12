Додано: Нед 13 гру, 2020 13:36

ingtrans написав: Alfa_Bank написав: ingtrans написав: А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать? А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?

Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована. Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.

Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит.

В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается. Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит.В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.

В общем "бесплатная карта прямо сейчас" была заказана во вторник и пока так и не стала доступна для активации. Представитель банка сообщила, что данные подаются в налоговую до 3 рабочих дней, но уже прошло фактически 3,5 дня. К тому же в пятницу вечером привезли White, так что Fast теперь не нужна совсем. Правда, White еще тоже активировать нужно, но срок, на когда мне была нужна валютная карта, уже прошел, поэтому спешки нет.Есть ли подводные камни (штрафы, скрытые комиссии и т.п.), в случае если я не активирую Fast Card и забирать ее из отделения не буду? Если буду в тех местах, то может и зайду закрыть, но пока таких четких планов нет.