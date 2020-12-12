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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9148914991509151

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:43

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  mustbe написав:Изобрели велосипед, который вроде ездит, но на каких-то квадратных колёсах

так они и тащатся от этих квадратных колес
т.е. они не функционал клепают, а кудрявый интерфейс, в котором шобы шото сделать нуна теперь на 1..2 тапа больше сделать
И судя по их бравым обещаниям в чате телеги типа скоро все обалдеют как будет классно - косяки коневодства нам скоро покажутся мелкими пакостями.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:36

  ingtrans написав:
  Alfa_Bank написав:
  ingtrans написав:А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?

Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.

Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит.
В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.

В общем "бесплатная карта прямо сейчас" была заказана во вторник и пока так и не стала доступна для активации. Представитель банка сообщила, что данные подаются в налоговую до 3 рабочих дней, но уже прошло фактически 3,5 дня. К тому же в пятницу вечером привезли White, так что Fast теперь не нужна совсем. Правда, White еще тоже активировать нужно, но срок, на когда мне была нужна валютная карта, уже прошел, поэтому спешки нет.
Есть ли подводные камни (штрафы, скрытые комиссии и т.п.), в случае если я не активирую Fast Card и забирать ее из отделения не буду? Если буду в тех местах, то может и зайду закрыть, но пока таких четких планов нет.
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ingtrans
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