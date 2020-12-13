И судя по их бравым обещаниям в чате телеги типа скоро все обалдеют как будет классно - косяки коневодства нам скоро покажутся мелкими пакостями.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:43
Re: Альфа-Банк
И судя по их бравым обещаниям в чате телеги типа скоро все обалдеют как будет классно - косяки коневодства нам скоро покажутся мелкими пакостями.
Размер имеет значение.
Додано: Нед 13 гру, 2020 13:36
В общем "бесплатная карта прямо сейчас" была заказана во вторник и пока так и не стала доступна для активации. Представитель банка сообщила, что данные подаются в налоговую до 3 рабочих дней, но уже прошло фактически 3,5 дня. К тому же в пятницу вечером привезли White, так что Fast теперь не нужна совсем. Правда, White еще тоже активировать нужно, но срок, на когда мне была нужна валютная карта, уже прошел, поэтому спешки нет.
Есть ли подводные камни (штрафы, скрытые комиссии и т.п.), в случае если я не активирую Fast Card и забирать ее из отделения не буду? Если буду в тех местах, то может и зайду закрыть, но пока таких четких планов нет.
Додано: Нед 13 гру, 2020 21:30
Alfa_Bank нужна Ваша консультация.
Подскажите, пжл, какой смысл вкладывается в выражение "проводилися ВИДАТКОВІ операції ОСОБИСТО одержувачем", если речь идет о банковской карте? Операции в МАБе (например, оплата мобильной связи) подпадают под такие операции? Какие наверняка?
Если к счету подвязано две карты - основная и дополнительная, на родственника, то транзакции по допке отражаются и по этой карте, и по счету в целом? Как видит это банк? разделяет расходные операции по картам?
Пытаюсь понять суть постановлений КМУ.
Заранее спасибо.
С уважением
Додано: Нед 13 гру, 2020 23:14
Oльga1 речь я так понимаю о пенсионных картах? ХЗ что в головах этих "гос.мужей" творится. Естественно банк ничего такого видеть (кто сидел за компом при пополняху) не сможет. Думаю таким нехитрым способом просто хотят отсечь тех у кого по пенсионкам движения нет. А на такие сложные случаи как у вас - когда к счету пенса есть еще и карта на доверенное лицо у них просто мозгов не хватило. Но тут многое будет зависеть от рвения банковских работников - можно ведь просто ответить - движуха по счету наблюдается, а можно начать копать: кто, что, чем, когда и как платил. И тут уж все будет зависеть от полета фантазии "контролера"
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