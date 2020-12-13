ingtrans написав:А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?
Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.
Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит. В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.
В общем "бесплатная карта прямо сейчас" была заказана во вторник и пока так и не стала доступна для активации. Представитель банка сообщила, что данные подаются в налоговую до 3 рабочих дней, но уже прошло фактически 3,5 дня. К тому же в пятницу вечером привезли White, так что Fast теперь не нужна совсем. Правда, White еще тоже активировать нужно, но срок, на когда мне была нужна валютная карта, уже прошел, поэтому спешки нет. Есть ли подводные камни (штрафы, скрытые комиссии и т.п.), в случае если я не активирую Fast Card и забирать ее из отделения не буду? Если буду в тех местах, то может и зайду закрыть, но пока таких четких планов нет.
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Alfa_Bank нужна Ваша консультация. Подскажите, пжл, какой смысл вкладывается в выражение "проводилися ВИДАТКОВІ операції ОСОБИСТО одержувачем", если речь идет о банковской карте? Операции в МАБе (например, оплата мобильной связи) подпадают под такие операции? Какие наверняка?
Если к счету подвязано две карты - основная и дополнительная, на родственника, то транзакции по допке отражаются и по этой карте, и по счету в целом? Как видит это банк? разделяет расходные операции по картам? Пытаюсь понять суть постановлений КМУ. Заранее спасибо.
Oльga1 речь я так понимаю о пенсионных картах? ХЗ что в головах этих "гос.мужей" творится. Естественно банк ничего такого видеть (кто сидел за компом при пополняху) не сможет. Думаю таким нехитрым способом просто хотят отсечь тех у кого по пенсионкам движения нет. А на такие сложные случаи как у вас - когда к счету пенса есть еще и карта на доверенное лицо у них просто мозгов не хватило. Но тут многое будет зависеть от рвения банковских работников - можно ведь просто ответить - движуха по счету наблюдается, а можно начать копать: кто, что, чем, когда и как платил. И тут уж все будет зависеть от полета фантазии "контролера"
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Alfa_Bank написав:Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.
Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит. В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.
В общем "бесплатная карта прямо сейчас" была заказана во вторник и пока так и не стала доступна для активации. Представитель банка сообщила, что данные подаются в налоговую до 3 рабочих дней, но уже прошло фактически 3,5 дня. К тому же в пятницу вечером привезли White, так что Fast теперь не нужна совсем.
Для ФОПов FAST Card, не совсем фаст по сроку доступности для активации, точнее фаст не совсем для всех, мало для кого он фаст.
mustbe написав:Вопросы по кредитке ЭкоМаксимум: Верно ли, что для её оформления обязательно наличие скидочной карты Эко на своё имя ? Или можно кредитку привязать к скидочной карте другого лица (родственника) ? Или скидочная карта вообще не обязательна и кредитку можно потом (после получения) привязать к любой скидочной ?
Можно ли кредитку, привязанную к своей эко-кабине перепривязать в другую эко-кабину ?
lov2108 написав:Правильно ли я понял по ссылке, что оформляя лёгкую рассрочку в торговой сети партнёра, в данном случае АЛЛО, сумма стоимости товара будет разбита на 24 месяца и при этом нет никаких комиссий...за СМС услуги, обслуживание и т.д. ? Поправьте если не прав.
Срок кредитования зависит от товара. Возможный срок укажет консультант в магазине. А в остальном вы правы.