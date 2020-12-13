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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9148914991509151

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:43

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  mustbe написав:Изобрели велосипед, который вроде ездит, но на каких-то квадратных колёсах

так они и тащатся от этих квадратных колес
т.е. они не функционал клепают, а кудрявый интерфейс, в котором шобы шото сделать нуна теперь на 1..2 тапа больше сделать
И судя по их бравым обещаниям в чате телеги типа скоро все обалдеют как будет классно - косяки коневодства нам скоро покажутся мелкими пакостями.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:36

  ingtrans написав:
  Alfa_Bank написав:
  ingtrans написав:А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?

Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.

Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит.
В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.

В общем "бесплатная карта прямо сейчас" была заказана во вторник и пока так и не стала доступна для активации. Представитель банка сообщила, что данные подаются в налоговую до 3 рабочих дней, но уже прошло фактически 3,5 дня. К тому же в пятницу вечером привезли White, так что Fast теперь не нужна совсем. Правда, White еще тоже активировать нужно, но срок, на когда мне была нужна валютная карта, уже прошел, поэтому спешки нет.
Есть ли подводные камни (штрафы, скрытые комиссии и т.п.), в случае если я не активирую Fast Card и забирать ее из отделения не буду? Если буду в тех местах, то может и зайду закрыть, но пока таких четких планов нет.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:30

Alfa_Bank нужна Ваша консультация.
Подскажите, пжл, какой смысл вкладывается в выражение "проводилися ВИДАТКОВІ операції ОСОБИСТО одержувачем", если речь идет о банковской карте? Операции в МАБе (например, оплата мобильной связи) подпадают под такие операции? Какие наверняка?

Если к счету подвязано две карты - основная и дополнительная, на родственника, то транзакции по допке отражаются и по этой карте, и по счету в целом? Как видит это банк? разделяет расходные операции по картам?
Пытаюсь понять суть постановлений КМУ.
Заранее спасибо.
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 23:14

Oльga1 речь я так понимаю о пенсионных картах? ХЗ что в головах этих "гос.мужей" творится. Естественно банк ничего такого видеть (кто сидел за компом при пополняху) не сможет. Думаю таким нехитрым способом просто хотят отсечь тех у кого по пенсионкам движения нет. А на такие сложные случаи как у вас - когда к счету пенса есть еще и карта на доверенное лицо у них просто мозгов не хватило. Но тут многое будет зависеть от рвения банковских работников - можно ведь просто ответить - движуха по счету наблюдается, а можно начать копать: кто, что, чем, когда и как платил. И тут уж все будет зависеть от полета фантазии "контролера"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:10

  ingtrans написав:
  ingtrans написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.

Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит.
В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.

В общем "бесплатная карта прямо сейчас" была заказана во вторник и пока так и не стала доступна для активации. Представитель банка сообщила, что данные подаются в налоговую до 3 рабочих дней, но уже прошло фактически 3,5 дня. К тому же в пятницу вечером привезли White, так что Fast теперь не нужна совсем.

Для ФОПов FAST Card, не совсем фаст по сроку доступности для активации, точнее фаст не совсем для всех, мало для кого он фаст.
б.Шон
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 08:27

  mustbe написав:Вопросы по кредитке ЭкоМаксимум:
Верно ли, что для её оформления обязательно наличие скидочной карты Эко на своё имя ?
Или можно кредитку привязать к скидочной карте другого лица (родственника) ?
Или скидочная карта вообще не обязательна и кредитку можно потом (после получения) привязать к любой скидочной ?

Можно ли кредитку, привязанную к своей эко-кабине перепривязать в другую эко-кабину ?

Добрый день. https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360016799019. Наличие бонусной карты от сети "ЭКО-Маркет" необязательно. При оформлении карты "ЭКО-Максимум" вы автоматически становитесь участником программы лояльности "Подяка щодня".
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 08:32

Доброе утро всем!
Просто интересно: а как происходит "видеоидентификация" новых клиентов в Сенсе?
Просто для старых поиграться не выйдет, "только для новых".

И еще. Случайно что-то типа FaceID, как в Привате, Альфа не собирается делать?
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 08:32

  lov2108 написав:Правильно ли я понял по ссылке, что оформляя лёгкую рассрочку в торговой сети партнёра, в данном случае АЛЛО, сумма стоимости товара будет разбита на 24 месяца и при этом нет никаких комиссий...за СМС услуги, обслуживание и т.д. ?
Поправьте если не прав.

Срок кредитования зависит от товара. Возможный срок укажет консультант в магазине. А в остальном вы правы.
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