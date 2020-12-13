ingtrans написав:А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?
Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.
Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит. В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.
В общем "бесплатная карта прямо сейчас" была заказана во вторник и пока так и не стала доступна для активации. Представитель банка сообщила, что данные подаются в налоговую до 3 рабочих дней, но уже прошло фактически 3,5 дня. К тому же в пятницу вечером привезли White, так что Fast теперь не нужна совсем. Правда, White еще тоже активировать нужно, но срок, на когда мне была нужна валютная карта, уже прошел, поэтому спешки нет. Есть ли подводные камни (штрафы, скрытые комиссии и т.п.), в случае если я не активирую Fast Card и забирать ее из отделения не буду? Если буду в тех местах, то может и зайду закрыть, но пока таких четких планов нет.
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Alfa_Bank нужна Ваша консультация. Подскажите, пжл, какой смысл вкладывается в выражение "проводилися ВИДАТКОВІ операції ОСОБИСТО одержувачем", если речь идет о банковской карте? Операции в МАБе (например, оплата мобильной связи) подпадают под такие операции? Какие наверняка?
Если к счету подвязано две карты - основная и дополнительная, на родственника, то транзакции по допке отражаются и по этой карте, и по счету в целом? Как видит это банк? разделяет расходные операции по картам? Пытаюсь понять суть постановлений КМУ. Заранее спасибо.
Oльga1 речь я так понимаю о пенсионных картах? ХЗ что в головах этих "гос.мужей" творится. Естественно банк ничего такого видеть (кто сидел за компом при пополняху) не сможет. Думаю таким нехитрым способом просто хотят отсечь тех у кого по пенсионкам движения нет. А на такие сложные случаи как у вас - когда к счету пенса есть еще и карта на доверенное лицо у них просто мозгов не хватило. Но тут многое будет зависеть от рвения банковских работников - можно ведь просто ответить - движуха по счету наблюдается, а можно начать копать: кто, что, чем, когда и как платил. И тут уж все будет зависеть от полета фантазии "контролера"
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Alfa_Bank написав:Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.
Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит. В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.
В общем "бесплатная карта прямо сейчас" была заказана во вторник и пока так и не стала доступна для активации. Представитель банка сообщила, что данные подаются в налоговую до 3 рабочих дней, но уже прошло фактически 3,5 дня. К тому же в пятницу вечером привезли White, так что Fast теперь не нужна совсем.
Для ФОПов FAST Card, не совсем фаст по сроку доступности для активации, точнее фаст не совсем для всех, мало для кого он фаст.
mustbe написав:Вопросы по кредитке ЭкоМаксимум: Верно ли, что для её оформления обязательно наличие скидочной карты Эко на своё имя ? Или можно кредитку привязать к скидочной карте другого лица (родственника) ? Или скидочная карта вообще не обязательна и кредитку можно потом (после получения) привязать к любой скидочной ?
Можно ли кредитку, привязанную к своей эко-кабине перепривязать в другую эко-кабину ?
lov2108 написав:Правильно ли я понял по ссылке, что оформляя лёгкую рассрочку в торговой сети партнёра, в данном случае АЛЛО, сумма стоимости товара будет разбита на 24 месяца и при этом нет никаких комиссий...за СМС услуги, обслуживание и т.д. ? Поправьте если не прав.
Срок кредитования зависит от товара. Возможный срок укажет консультант в магазине. А в остальном вы правы.
mustbe написав:Однако - ахтунг. Просто анекдот. Пришёл в банк новый клиент, открыл карточку. Дома зашел в сенс, полазил там чуток. Хочет зарегаться в МАБ - и не может. Окна регистрации нет, есть только окно входа. После часового общения с саппортом в чате сенса (разумеется с допросом) - выясняется, что аккаунт в мабе у него уже есть.
Что самое смешное - логин в виде GUID, то есть примерно такой: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF
Прикол ещё в том, что в окне напоминания пароля - поле Логин не позволяет ввести дефисы. ) А получить пароль - можно только зная логин ) Ни изменить, ни удалить логин нельзя. Такой логин создала или кура в отделении, или сенс автоматом. Ну уж точно не сам клиент.
Похоже, что этот логин - на всю оставшуюся.
Просьба офпреду прокомментировать. И сказать - что она думает об умственных способностях того, кто это придумал )
Добрый день. При регистрации в Sense SuperApp, клиенту присваивается логин более из 30+ символов, который автоматически создает Sense. По ситуации разбираюсь. Если есть возможность, укажите данные клиента в ЛС, пожалуйста.
mustbe написав:Подведу неутешительные итоги: Захотел имярек зайти в банк, с банальным желанием открыть дебетку и кредитку, Вайт и Эко.
Алла умудрилась стратить трижды: 1. Cоздала аккаунт в мабе с логином вида "6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF". 2. Навязала "обязательное" пополнение Вайта, якобы для его активации. Всё понятно - КПИ. Но врать - не хорошо. Я в глаза ей смотрел, врала на голубом глазу, реально веря в свою ложь. 3. Эко так и не открыла, мотивируя тем, что для открытия Эко якобы обязательно наличие бонусной карты Экомаркета. Но Альфа - другого мнения: Обязательно ли наличие бонусной карты "ЭКО-Маркета" при оформлении карты "ЭКО-Максимум"?
Думаю - одним пледом тут не отделаешься. 3 фейла - 3 подарка: плед, зонтик и подушка для кошака ) Ну, или банальные 1000грн на карту для смягчения моральных страданий )
И это хорошо, что я был рядом (родственник однако). А что подумает о банке простой человек с улицы ?
Понедельник обещает не быть томным )
Добрый день. Укажите ИНН клиента, пожалуйста. Адрес отделения и дату визита.