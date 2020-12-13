DONALD написав:Ну Алла всегда была дамой забавной, но мой вчерашний звонок к ней реально удивил. Поначалу всё как обычно: Здравствуйте, по имени-отчеству, чем могу ВАМ помочь, я не услышала, повториТЕ пожалуйста...И вдруг неожиданно перешла на ТЫ, и как брошенная женщина стала умолять "Дай мне шанс! Я хочу ТЕБЕ помочь!!!" Это у всех так? Или что-то пошло не так у меня?
ingtrans написав:В общем "бесплатная карта прямо сейчас" была заказана во вторник и пока так и не стала доступна для активации. Представитель банка сообщила, что данные подаются в налоговую до 3 рабочих дней, но уже прошло фактически 3,5 дня. К тому же в пятницу вечером привезли White, так что Fast теперь не нужна совсем. Правда, White еще тоже активировать нужно, но срок, на когда мне была нужна валютная карта, уже прошел, поэтому спешки нет. Есть ли подводные камни (штрафы, скрытые комиссии и т.п.), в случае если я не активирую Fast Card и забирать ее из отделения не буду? Если буду в тех местах, то может и зайду закрыть, но пока таких четких планов нет.
Добрый день. Карту смотрю, отпишусь. Если не заберете с отделения на протяжении 90 дней, она будет аннулирована.
Oльga1 написав:Alfa_Bank нужна Ваша консультация. Подскажите, пжл, какой смысл вкладывается в выражение "проводилися ВИДАТКОВІ операції ОСОБИСТО одержувачем", если речь идет о банковской карте? Операции в МАБе (например, оплата мобильной связи) подпадают под такие операции? Какие наверняка?
Если к счету подвязано две карты - основная и дополнительная, на родственника, то транзакции по допке отражаются и по этой карте, и по счету в целом? Как видит это банк? разделяет расходные операции по картам? Пытаюсь понять суть постановлений КМУ. Заранее спасибо.
Добрый день. Мало вводных данных для ответа. Напишите суть ситуации в ЛС, пожалуйста.
ingtrans написав:В общем "бесплатная карта прямо сейчас" была заказана во вторник и пока так и не стала доступна для активации. Представитель банка сообщила, что данные подаются в налоговую до 3 рабочих дней, но уже прошло фактически 3,5 дня. К тому же в пятницу вечером привезли White, так что Fast теперь не нужна совсем. Правда, White еще тоже активировать нужно, но срок, на когда мне была нужна валютная карта, уже прошел, поэтому спешки нет. Есть ли подводные камни (штрафы, скрытые комиссии и т.п.), в случае если я не активирую Fast Card и забирать ее из отделения не буду? Если буду в тех местах, то может и зайду закрыть, но пока таких четких планов нет.
Добрый день. Карту смотрю, отпишусь. Если не заберете с отделения на протяжении 90 дней, она будет аннулирована.
Сегодня уже активировал White, так что забирать не планирую.
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Alfa_Bank, скажіть вашим дезігнерам, що малювати штрих-код на картках Еко Максимум, в місці, де ембосовані номер картки, ім`я та прізвище - це була дурна ідея. Через це майже всюди в супермаркетах не сканується штрих-код, якщо десь вдалося відсканувати, це було з 10-15ї спроби.
Кочевник написав:Alfa_Bank, скажіть вашим дезігнерам, що малювати штрих-код на картках Еко Максимум, в місці, де ембосовані номер картки, ім`я та прізвище - це була дурна ідея. Через це майже всюди в супермаркетах не сканується штрих-код, якщо десь вдалося відсканувати, це було з 10-15ї спроби.
Доброго дня. Скажу. Поки ви перші, хто вказав на дану проблему.