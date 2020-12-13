ingtrans написав:

В общем "бесплатная карта прямо сейчас" была заказана во вторник и пока так и не стала доступна для активации. Представитель банка сообщила, что данные подаются в налоговую до 3 рабочих дней, но уже прошло фактически 3,5 дня. К тому же в пятницу вечером привезли White, так что Fast теперь не нужна совсем. Правда, White еще тоже активировать нужно, но срок, на когда мне была нужна валютная карта, уже прошел, поэтому спешки нет.Есть ли подводные камни (штрафы, скрытые комиссии и т.п.), в случае если я не активирую Fast Card и забирать ее из отделения не буду? Если буду в тех местах, то может и зайду закрыть, но пока таких четких планов нет.