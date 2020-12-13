Кочевник написав:Alfa_Bank, скажіть вашим дезігнерам, що малювати штрих-код на картках Еко Максимум, в місці, де ембосовані номер картки, ім`я та прізвище - це була дурна ідея. Через це майже всюди в супермаркетах не сканується штрих-код, якщо десь вдалося відсканувати, це було з 10-15ї спроби.
Доброго дня. Скажу. Поки ви перші, хто вказав на дану проблему.
Alfa_Bank, такая проблема действительно есть. Когда у меня была карта Эко никогда штрих-код Эко не читался с первого раза. В некоторых магазах Эко кассиры уже давно знакомы с этой проблемой и если видят карту Альфы томно вздыхают, понимая, что ее придется долго сканировать. Пока была кредитка Эко - даже и не задавался вопросом почему плохо читается, думал, что просто качество печати кода страдает
Avatar написав:Alfa_Bank, такая проблема действительно есть. Когда у меня была карта Эко никогда штрих-код Эко не читался с первого раза. В некоторых магазах Эко кассиры уже давно знакомы с этой проблемой и если видят карту Альфы томно вздыхают, понимая, что ее придется долго сканировать. Пока была кредитка Эко - даже и не задавался вопросом почему плохо читается, думал, что просто качество печати кода страдает
Підтверджую наявність такої проблеми.
Доброго дня. Передала до відповідального підрозділу.