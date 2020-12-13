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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9150915191529153

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:17

  Avatar написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, скажіть вашим дезігнерам, що малювати штрих-код на картках Еко Максимум, в місці, де ембосовані номер картки, ім`я та прізвище - це була дурна ідея. Через це майже всюди в супермаркетах не сканується штрих-код, якщо десь вдалося відсканувати, це було з 10-15ї спроби.

Доброго дня. Скажу. Поки ви перші, хто вказав на дану проблему.

Alfa_Bank, такая проблема действительно есть. Когда у меня была карта Эко никогда штрих-код Эко не читался с первого раза. В некоторых магазах Эко кассиры уже давно знакомы с этой проблемой и если видят карту Альфы томно вздыхают, понимая, что ее придется долго сканировать.
Пока была кредитка Эко - даже и не задавался вопросом почему плохо читается, думал, что просто качество печати кода страдает :mrgreen:

Підтверджую наявність такої проблеми.
genalutsk
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:56

Re: Альфа-Банк

Два рази пробував повнити пакетну картку в МАБі карткою іншого банку. Вводиш код і випадаєш.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:01

  genalutsk написав:
  Avatar написав:Alfa_Bank, такая проблема действительно есть. Когда у меня была карта Эко никогда штрих-код Эко не читался с первого раза. В некоторых магазах Эко кассиры уже давно знакомы с этой проблемой и если видят карту Альфы томно вздыхают, понимая, что ее придется долго сканировать.
Пока была кредитка Эко - даже и не задавался вопросом почему плохо читается, думал, что просто качество печати кода страдает :mrgreen:

Підтверджую наявність такої проблеми.

Доброго дня. Передала до відповідального підрозділу.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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