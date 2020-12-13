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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9150915191529153

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:17

  Avatar написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, скажіть вашим дезігнерам, що малювати штрих-код на картках Еко Максимум, в місці, де ембосовані номер картки, ім`я та прізвище - це була дурна ідея. Через це майже всюди в супермаркетах не сканується штрих-код, якщо десь вдалося відсканувати, це було з 10-15ї спроби.

Доброго дня. Скажу. Поки ви перші, хто вказав на дану проблему.

Alfa_Bank, такая проблема действительно есть. Когда у меня была карта Эко никогда штрих-код Эко не читался с первого раза. В некоторых магазах Эко кассиры уже давно знакомы с этой проблемой и если видят карту Альфы томно вздыхают, понимая, что ее придется долго сканировать.
Пока была кредитка Эко - даже и не задавался вопросом почему плохо читается, думал, что просто качество печати кода страдает :mrgreen:

Підтверджую наявність такої проблеми.
genalutsk
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:56

Re: Альфа-Банк

Два рази пробував повнити пакетну картку в МАБі карткою іншого банку. Вводиш код і випадаєш.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:01

  genalutsk написав:
  Avatar написав:Alfa_Bank, такая проблема действительно есть. Когда у меня была карта Эко никогда штрих-код Эко не читался с первого раза. В некоторых магазах Эко кассиры уже давно знакомы с этой проблемой и если видят карту Альфы томно вздыхают, понимая, что ее придется долго сканировать.
Пока была кредитка Эко - даже и не задавался вопросом почему плохо читается, думал, что просто качество печати кода страдает :mrgreen:

Підтверджую наявність такої проблеми.

Доброго дня. Передала до відповідального підрозділу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:04

  Ой+ написав:Два рази пробував повнити пакетну картку в МАБі карткою іншого банку. Вводиш код і випадаєш.

Доброго дня. Проблема відома. Спробуйте інший барузер чи мобільний додаток, будь-ласка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:18

  Alfa_Bank написав:
  Ой+ написав:Два рази пробував повнити пакетну картку в МАБі карткою іншого банку. Вводиш код і випадаєш.

Доброго дня. Проблема відома. Спробуйте інший барузер чи мобільний додаток, будь-ласка.

Скажіть, а чи давно вже недоступність МАБу (того, що у веб) стала традицією на вихідних? Намагаюся увійти через Хром на Андроїді, раптом це важливо. Але ж тим самим засобом у будні все працює...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:25

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, скажіть вашим дезігнерам, що малювати штрих-код на картках Еко Максимум, в місці, де ембосовані номер картки, ім`я та прізвище - це була дурна ідея. Через це майже всюди в супермаркетах не сканується штрих-код, якщо десь вдалося відсканувати, це було з 10-15ї спроби.

Доброго дня. Скажу. Поки ви перші, хто вказав на дану проблему.

Певно мої Призвіще та Ім`я так погано впливають на штрих-код. На попередніх картках вони були поза штрих-кодом, таких проблем не виникало.


когда у меня в экомаркете возникали проблемы со считыванием штрих кода меня отправляли всегда на одну кассу со словами - у нас там сканер лучше всего читает.
и действительно - на этой особенной кассе читало всегда. даже когда штрих код уже стираться начал.
так что поспрашивайте кассиров - может подскажут на какой кассе у них продвинутый читатель штрих кодов.

ЗЫ
но кстати эта касса специальная почему то почти всегда была без кассира.
для меня отдельно шли и пробивали покупку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:28

Alfa_Bank

Так а что же вы не решаете проблему? этой проблеме уже не один месяц.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:43

  kreuz написав:Скажіть, а чи давно вже недоступність МАБу (того, що у веб) стала традицією на вихідних? Намагаюся увійти через Хром на Андроїді, раптом це важливо. Але ж тим самим засобом у будні все працює...

Доброго дня. На мобільних пристроях все ж радимо використовувати додаток. Якщо не вдається зайти у веб-версію, спробуйте змінити браузер.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:44

  antey718 написав:Alfa_Bank

Так а что же вы не решаете проблему? этой проблеме уже не один месяц.

Вопрос в работе. Сроков решения пока нет.
Alfa_Bank
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