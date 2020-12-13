Кочевник написав:Alfa_Bank, скажіть вашим дезігнерам, що малювати штрих-код на картках Еко Максимум, в місці, де ембосовані номер картки, ім`я та прізвище - це була дурна ідея. Через це майже всюди в супермаркетах не сканується штрих-код, якщо десь вдалося відсканувати, це було з 10-15ї спроби.
Доброго дня. Скажу. Поки ви перші, хто вказав на дану проблему.
Alfa_Bank, такая проблема действительно есть. Когда у меня была карта Эко никогда штрих-код Эко не читался с первого раза. В некоторых магазах Эко кассиры уже давно знакомы с этой проблемой и если видят карту Альфы томно вздыхают, понимая, что ее придется долго сканировать. Пока была кредитка Эко - даже и не задавался вопросом почему плохо читается, думал, что просто качество печати кода страдает
Avatar написав:Alfa_Bank, такая проблема действительно есть. Когда у меня была карта Эко никогда штрих-код Эко не читался с первого раза. В некоторых магазах Эко кассиры уже давно знакомы с этой проблемой и если видят карту Альфы томно вздыхают, понимая, что ее придется долго сканировать. Пока была кредитка Эко - даже и не задавался вопросом почему плохо читается, думал, что просто качество печати кода страдает
Підтверджую наявність такої проблеми.
Доброго дня. Передала до відповідального підрозділу.
Ой+ написав:Два рази пробував повнити пакетну картку в МАБі карткою іншого банку. Вводиш код і випадаєш.
Доброго дня. Проблема відома. Спробуйте інший барузер чи мобільний додаток, будь-ласка.
Скажіть, а чи давно вже недоступність МАБу (того, що у веб) стала традицією на вихідних? Намагаюся увійти через Хром на Андроїді, раптом це важливо. Але ж тим самим засобом у будні все працює...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Кочевник написав:Alfa_Bank, скажіть вашим дезігнерам, що малювати штрих-код на картках Еко Максимум, в місці, де ембосовані номер картки, ім`я та прізвище - це була дурна ідея. Через це майже всюди в супермаркетах не сканується штрих-код, якщо десь вдалося відсканувати, це було з 10-15ї спроби.
Доброго дня. Скажу. Поки ви перші, хто вказав на дану проблему.
Певно мої Призвіще та Ім`я так погано впливають на штрих-код. На попередніх картках вони були поза штрих-кодом, таких проблем не виникало.
когда у меня в экомаркете возникали проблемы со считыванием штрих кода меня отправляли всегда на одну кассу со словами - у нас там сканер лучше всего читает. и действительно - на этой особенной кассе читало всегда. даже когда штрих код уже стираться начал. так что поспрашивайте кассиров - может подскажут на какой кассе у них продвинутый читатель штрих кодов.
ЗЫ но кстати эта касса специальная почему то почти всегда была без кассира. для меня отдельно шли и пробивали покупку.
kreuz написав:Скажіть, а чи давно вже недоступність МАБу (того, що у веб) стала традицією на вихідних? Намагаюся увійти через Хром на Андроїді, раптом це важливо. Але ж тим самим засобом у будні все працює...
Доброго дня. На мобільних пристроях все ж радимо використовувати додаток. Якщо не вдається зайти у веб-версію, спробуйте змінити браузер.