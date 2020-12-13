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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:43
можно еще не друкувать и лепить а добавить в фитнес браслет вроде miband
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wtf
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:10
wtf написав:
можно еще не друкувать и лепить а добавить в фитнес браслет вроде miband
Личный опыт по эко карте?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:13
Ромасик написав:
1) Скануєте штрихкод в гугл пей
2) Робите скрін екрану з штрихкодом
3) друкуєте штрихкод у правильному масштабі
4) ліпите поверх існуючого на скотч
у меня в метро отказались считывать штрих код не с их пластика.
штрих код был в гугл пей сканирован.
так что то на какого кассира еще попадешь.
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mephala
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:21
Интересно, кто-нибудь уже экспериментировал с "2 в 1", я имею в виду, в новом Сенсе со счетом ФОП?
Мне дико интересно, там продумали "защиту от дурака", в смысле, чтобы случайно не сделать валютообмен или еще что-то со счета 2600...
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:25
mephala написав: Ромасик написав:
1) Скануєте штрихкод в гугл пей
2) Робите скрін екрану з штрихкодом
3) друкуєте штрихкод у правильному масштабі
4) ліпите поверх існуючого на скотч
у меня в метро отказались считывать штрих код не с их пластика.
штрих код был в гугл пей сканирован.
так что то на какого кассира еще попадешь.
отдерете, дадите ей сканировать оригинал
самые умные будут грузит чугуний (с)
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ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:34
mephala написав:у меня в метро отказались считывать штрих код не с их пластика.
штрих код был в гугл пей сканирован.
так что то на какого кассира еще попадешь.
Більше року користуюся скріном штрихкоду картки третьої особи і ніяких проблем в метро не було. Напевно щастило з касирами.
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stryzhko
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