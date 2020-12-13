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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9151915291539154

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:43

Re: Альфа-Банк

можно еще не друкувать и лепить а добавить в фитнес браслет вроде miband
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*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:10

  wtf написав:можно еще не друкувать и лепить а добавить в фитнес браслет вроде miband


Личный опыт по эко карте?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:13

  Ромасик написав:1) Скануєте штрихкод в гугл пей
2) Робите скрін екрану з штрихкодом
3) друкуєте штрихкод у правильному масштабі
4) ліпите поверх існуючого на скотч


у меня в метро отказались считывать штрих код не с их пластика.
штрих код был в гугл пей сканирован.
так что то на какого кассира еще попадешь.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:21

Интересно, кто-нибудь уже экспериментировал с "2 в 1", я имею в виду, в новом Сенсе со счетом ФОП?
Мне дико интересно, там продумали "защиту от дурака", в смысле, чтобы случайно не сделать валютообмен или еще что-то со счета 2600...
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:25

  mephala написав:
  Ромасик написав:1) Скануєте штрихкод в гугл пей
2) Робите скрін екрану з штрихкодом
3) друкуєте штрихкод у правильному масштабі
4) ліпите поверх існуючого на скотч


у меня в метро отказались считывать штрих код не с их пластика.
штрих код был в гугл пей сканирован.
так что то на какого кассира еще попадешь.

отдерете, дадите ей сканировать оригинал :mrgreen:
самые умные будут грузит чугуний (с) :wink:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:34

Re: Альфа-Банк

mephala написав:у меня в метро отказались считывать штрих код не с их пластика.
штрих код был в гугл пей сканирован.
так что то на какого кассира еще попадешь.

Більше року користуюся скріном штрихкоду картки третьої особи і ніяких проблем в метро не було. Напевно щастило з касирами.
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