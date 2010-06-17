|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:43
Re: Альфа-Банк
можно еще не друкувать и лепить а добавить в фитнес браслет вроде miband
КБ за открытие карты
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:10
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:13
у меня в метро отказались считывать штрих код не с их пластика.
штрих код был в гугл пей сканирован.
так что то на какого кассира еще попадешь.
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:21
Интересно, кто-нибудь уже экспериментировал с "2 в 1", я имею в виду, в новом Сенсе со счетом ФОП?
Мне дико интересно, там продумали "защиту от дурака", в смысле, чтобы случайно не сделать валютообмен или еще что-то со счета 2600...
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:25
отдерете, дадите ей сканировать оригинал
самые умные будут грузит чугуний (с)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:34
Re: Альфа-Банк
Більше року користуюся скріном штрихкоду картки третьої особи і ніяких проблем в метро не було. Напевно щастило з касирами.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:49
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста, можно ли в течении дня с карты Альфа банк отправить СЭП платежи в несколько банков не свои же счета? И сколько можно по суммам без возбуждения фин.мониторинга этих банков. Кто то может рассказать свой опыт, можно в ЛС. Заранее спасибо за подсказки.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:09
1) ну конечно можно
2) вообще по СЭП не представляю чтобы возбуждались - там же ИНН отправителя и получателя, но зависит конечно от фимонов банков
как понимаю, финмоны больше стремаются движа по картам
мои цифры максимальные - полтора фонда (менял доллары и раскладывал депо), правда, Альфа 150 макс платеж, поэтому гуляло 2-3 платежа,
100к проходит свободно:
Альфа на ПУМБ, Прокредит, Форвард, Аккорд, ОТП*, Мега
Pravex* на Альфа, Форвард, Прокредит
50к Альфа - Аваль
* открыты счета ФОПа
|