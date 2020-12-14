Додано: Пон 14 гру, 2020 20:49

Добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста, можно ли в течении дня с карты Альфа банк отправить СЭП платежи в несколько банков не свои же счета? И сколько можно по суммам без возбуждения фин.мониторинга этих банков. Кто то может рассказать свой опыт, можно в ЛС. Заранее спасибо за подсказки.

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