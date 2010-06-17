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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:43
можно еще не друкувать и лепить а добавить в фитнес браслет вроде miband
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
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- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:10
wtf написав:
можно еще не друкувать и лепить а добавить в фитнес браслет вроде miband
Личный опыт по эко карте?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:13
Ромасик написав:
1) Скануєте штрихкод в гугл пей
2) Робите скрін екрану з штрихкодом
3) друкуєте штрихкод у правильному масштабі
4) ліпите поверх існуючого на скотч
у меня в метро отказались считывать штрих код не с их пластика.
штрих код был в гугл пей сканирован.
так что то на какого кассира еще попадешь.
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mephala
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:21
Интересно, кто-нибудь уже экспериментировал с "2 в 1", я имею в виду, в новом Сенсе со счетом ФОП?
Мне дико интересно, там продумали "защиту от дурака", в смысле, чтобы случайно не сделать валютообмен или еще что-то со счета 2600...
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Искатель
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:25
mephala написав: Ромасик написав:
1) Скануєте штрихкод в гугл пей
2) Робите скрін екрану з штрихкодом
3) друкуєте штрихкод у правильному масштабі
4) ліпите поверх існуючого на скотч
у меня в метро отказались считывать штрих код не с их пластика.
штрих код был в гугл пей сканирован.
так что то на какого кассира еще попадешь.
отдерете, дадите ей сканировать оригинал
самые умные будут грузит чугуний (с)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:34
mephala написав:у меня в метро отказались считывать штрих код не с их пластика.
штрих код был в гугл пей сканирован.
так что то на какого кассира еще попадешь.
Більше року користуюся скріном штрихкоду картки третьої особи і ніяких проблем в метро не було. Напевно щастило з касирами.
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stryzhko
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:43
mephala написав: Ромасик написав:
1) Скануєте штрихкод в гугл пей
2) Робите скрін екрану з штрихкодом
3) друкуєте штрихкод у правильному масштабі
4) ліпите поверх існуючого на скотч
у меня в метро отказались считывать штрих код не с их пластика.
штрих код был в гугл пей сканирован.
так что то на какого кассира еще попадешь.
У них апка есть, с нее сканят норм
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artmay
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:49
Добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста, можно ли в течении дня с карты Альфа банк отправить СЭП платежи в несколько банков не свои же счета? И сколько можно по суммам без возбуждения фин.мониторинга этих банков. Кто то может рассказать свой опыт, можно в ЛС. Заранее спасибо за подсказки.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:09
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста, можно ли в течении дня с карты Альфа банк отправить СЭП платежи в несколько банков не свои же счета? И сколько можно по суммам без возбуждения фин.мониторинга этих банков. Кто то может рассказать свой опыт, можно в ЛС. Заранее спасибо за подсказки.
1) ну конечно можно
2) вообще по СЭП не представляю чтобы возбуждались - там же ИНН отправителя и получателя, но зависит конечно от фимонов банков
как понимаю, финмоны больше стремаются движа по картам
мои цифры максимальные - полтора фонда (менял доллары и раскладывал депо), правда, Альфа 150 макс платеж, поэтому гуляло 2-3 платежа,
100к проходит свободно:
Альфа на ПУМБ, Прокредит, Форвард, Аккорд, ОТП*, Мега
Pravex* на Альфа, Форвард, Прокредит
50к Альфа - Аваль
* открыты счета ФОПа
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cohan
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:50
Aps написав:
Личный опыт по эко карте?
сам не пробовал
читал на 4пда что энтузиасты через костыли даже в браслет умудряются штрих коды установить
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Пон 14 гру, 2020 23:11
wtf
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