+ на моно и изи такие суммы тоже нормально заходят по моему опыту
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Додано: Вів 15 гру, 2020 02:08
Re: Альфа-Банк
+ на моно и изи такие суммы тоже нормально заходят по моему опыту
Додано: Вів 15 гру, 2020 02:59
Безосновательное обнуление кешбека
Любители и профессионалы кешбека, будьте осторожны. При достижении крупных сумм кешбека Альфа легко может обнулить кешбек и заблокировать участие в программе, прикрываясь пунктом 3.15 правил и отказываясь давать какие-либо пояснения.
Что хуже, задним числом!!! отменяет операции вывода кешбека, неожиданно уменьшая баланс счета.
В моем случае ситуация возникла при достижении месячной суммы кешбека в 2875 баллов. У гуру кешбека с накопленной суммой больше 13000 за год участия в программе с месячными оборотами по картам больше 30-40тыс. кешбек был легко обнулен. Поддержка при этом категорично отказывается объяснять ситуацию. Клиент стал невыгоден банку
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