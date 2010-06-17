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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9152915391549155

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 02:08

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:мои цифры максимальные - полтора фонда (менял доллары и раскладывал депо), правда, Альфа 150 макс платеж, поэтому гуляло 2-3 платежа,
100к проходит свободно:
Альфа на ПУМБ, Прокредит, Форвард, Аккорд, ОТП*, Мега
Pravex* на Альфа, Форвард, Прокредит
50к Альфа - Аваль
* открыты счета ФОПа

+ на моно и изи такие суммы тоже нормально заходят по моему опыту
AVF
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 02:59

Безосновательное обнуление кешбека

Любители и профессионалы кешбека, будьте осторожны. При достижении крупных сумм кешбека Альфа легко может обнулить кешбек и заблокировать участие в программе, прикрываясь пунктом 3.15 правил и отказываясь давать какие-либо пояснения. Что хуже, задним числом!!! отменяет операции вывода кешбека, неожиданно уменьшая баланс счета.
В моем случае ситуация возникла при достижении месячной суммы кешбека в 2875 баллов. У гуру кешбека :) с накопленной суммой баллов больше 13000 за год участия в программе и с месячными оборотами по картам больше 30-40тыс. кешбек был легко обнулен. Поддержка при этом категорично отказывается объяснять ситуацию. Клиент стал невыгоден банку :)
poisk1738
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 08:18

  poisk1738 написав:Любители и профессионалы кешбека, будьте осторожны. При достижении крупных сумм кешбека Альфа легко может обнулить кешбек и заблокировать участие в программе, прикрываясь пунктом 3.15 правил и отказываясь давать какие-либо пояснения. Что хуже, задним числом!!! отменяет операции вывода кешбека, неожиданно уменьшая баланс счета.
В моем случае ситуация возникла при достижении месячной суммы кешбека в 2875 баллов. У гуру кешбека :) с накопленной суммой баллов больше 13000 за год участия в программе и с месячными оборотами по картам больше 30-40тыс. кешбек был легко обнулен. Поддержка при этом категорично отказывается объяснять ситуацию. Клиент стал невыгоден банку :)

Добрый день. Напишите ИНН в ЛС, посмотрю что случилось.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 08:26

Re: Альфа-Банк

Знову клієнт поповнював власну бібліотеку книжками?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 08:27

Re: Альфа-Банк

poisk1738 написав:Любители и профессионалы кешбека, будьте осторожны.

Це відомий факт. Ви тут четвертий вже, здається. Теж книг "перечитали" чи на таксі ліміт перевищили?
stryzhko
 
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  #<1 ... 9152915391549155
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