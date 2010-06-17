|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 02:08
cohan написав:
мои цифры максимальные - полтора фонда (менял доллары и раскладывал депо), правда, Альфа 150 макс платеж, поэтому гуляло 2-3 платежа,
100к проходит свободно:
Альфа на ПУМБ, Прокредит, Форвард, Аккорд, ОТП*, Мега
Pravex* на Альфа, Форвард, Прокредит
50к Альфа - Аваль
* открыты счета ФОПа
+ на моно и изи такие суммы тоже нормально заходят по моему опыту
-
AVF
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 23.11.11
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 02:59
Любители и профессионалы кешбека, будьте осторожны. При достижении крупных сумм кешбека Альфа легко может обнулить кешбек и заблокировать участие в программе, прикрываясь пунктом 3.15 правил и отказываясь давать какие-либо пояснения. Что хуже, задним числом!!!
отменяет операции вывода кешбека, неожиданно уменьшая баланс счета.
В моем случае ситуация возникла при достижении месячной суммы кешбека в 2875 баллов. У гуру кешбека
с накопленной суммой баллов больше 13000 за год участия в программе и с месячными оборотами по картам больше 30-40тыс. кешбек был легко обнулен. Поддержка при этом категорично отказывается объяснять ситуацию. Клиент стал невыгоден банку
-
poisk1738
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 17.01.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 08:18
poisk1738 написав:
Любители и профессионалы кешбека, будьте осторожны. При достижении крупных сумм кешбека Альфа легко может обнулить кешбек и заблокировать участие в программе, прикрываясь пунктом 3.15 правил и отказываясь давать какие-либо пояснения. Что хуже, задним числом!!!
отменяет операции вывода кешбека, неожиданно уменьшая баланс счета.
В моем случае ситуация возникла при достижении месячной суммы кешбека в 2875 баллов. У гуру кешбека
с накопленной суммой баллов больше 13000 за год участия в программе и с месячными оборотами по картам больше 30-40тыс. кешбек был легко обнулен. Поддержка при этом категорично отказывается объяснять ситуацию. Клиент стал невыгоден банку
Добрый день. Напишите ИНН в ЛС, посмотрю что случилось.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9735
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 15 гру, 2020 08:26
Знову клієнт поповнював власну бібліотеку книжками?
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1725
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 08:27
poisk1738 написав:Любители и профессионалы кешбека, будьте осторожны.
Це відомий факт. Ви тут четвертий вже, здається. Теж книг "перечитали" чи на таксі ліміт перевищили?
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1512
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|44758
|5475982
|
|
|812
|160270
|
Вів 15 гру, 2020 08:30
sens
|
|17971
|2528354
|
|