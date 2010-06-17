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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 02:08
cohan написав:
мои цифры максимальные - полтора фонда (менял доллары и раскладывал депо), правда, Альфа 150 макс платеж, поэтому гуляло 2-3 платежа,
100к проходит свободно:
Альфа на ПУМБ, Прокредит, Форвард, Аккорд, ОТП*, Мега
Pravex* на Альфа, Форвард, Прокредит
50к Альфа - Аваль
* открыты счета ФОПа
+ на моно и изи такие суммы тоже нормально заходят по моему опыту
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AVF
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Додано: Вів 15 гру, 2020 02:59
Любители и профессионалы кешбека, будьте осторожны. При достижении крупных сумм кешбека Альфа легко может обнулить кешбек и заблокировать участие в программе, прикрываясь пунктом 3.15 правил и отказываясь давать какие-либо пояснения. Что хуже, задним числом!!!
отменяет операции вывода кешбека, неожиданно уменьшая баланс счета.
В моем случае ситуация возникла при достижении месячной суммы кешбека в 2875 баллов. У гуру кешбека
с накопленной суммой баллов больше 13000 за год участия в программе и с месячными оборотами по картам больше 30-40тыс. кешбек был легко обнулен. Поддержка при этом категорично отказывается объяснять ситуацию. Клиент стал невыгоден банку
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poisk1738
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Додано: Вів 15 гру, 2020 08:18
poisk1738 написав:
Любители и профессионалы кешбека, будьте осторожны. При достижении крупных сумм кешбека Альфа легко может обнулить кешбек и заблокировать участие в программе, прикрываясь пунктом 3.15 правил и отказываясь давать какие-либо пояснения. Что хуже, задним числом!!!
отменяет операции вывода кешбека, неожиданно уменьшая баланс счета.
В моем случае ситуация возникла при достижении месячной суммы кешбека в 2875 баллов. У гуру кешбека
с накопленной суммой баллов больше 13000 за год участия в программе и с месячными оборотами по картам больше 30-40тыс. кешбек был легко обнулен. Поддержка при этом категорично отказывается объяснять ситуацию. Клиент стал невыгоден банку
Добрый день. Напишите ИНН в ЛС, посмотрю что случилось.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 15 гру, 2020 08:26
Знову клієнт поповнював власну бібліотеку книжками?
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Вів 15 гру, 2020 08:27
poisk1738 написав:Любители и профессионалы кешбека, будьте осторожны.
Це відомий факт. Ви тут четвертий вже, здається. Теж книг "перечитали" чи на таксі ліміт перевищили?
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stryzhko
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Додано: Вів 15 гру, 2020 09:52
Минутка юмора от Альфа банка. Видимо будет постоянной рубрикой.
Получил пару новых карт. Установил в приложении пуши вместо СМС. Но приходят СМС. Звоню на горячку.
Задал вопрос. Говорит мне нужно вас идентифицировать. Какое у вас кодовое слово? Я не устанавливал. Нет! У вас установлено кодовое слово! Да не было такого. Вам кодовое слово установили в отделении сотрудники и должны были его сказать
Да не было такого, отвечаю. Ну хорошо, вы не ответили кодовое слово поэтому мы блокируем на 12 часов ваши обращения на горячую линию
Узнал почему пуши не приходят
Искренне ваш, Вольф Мессинг (или баба Ванга)
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DONALD
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:09
DONALD написав:
Минутка юмора от Альфа банка. Видимо будет постоянной рубрикой.
Получил пару новых карт. Установил в приложении пуши вместо СМС. Но приходят СМС. Звоню на горячку.
Задал вопрос. Говорит мне нужно вас идентифицировать. Какое у вас кодовое слово? Я не устанавливал. Нет! У вас установлено кодовое слово! Да не было такого. Вам кодовое слово установили в отделении сотрудники и должны были его сказать
Да не было такого, отвечаю. Ну хорошо, вы не ответили кодовое слово поэтому мы блокируем на 12 часов ваши обращения на горячую линию
Узнал почему пуши не приходят
Искренне ваш, Вольф Мессинг (или баба Ванга)
Добрый день. Смс может приходить, если мы не уверены в доставке пуш. С кодовым словом разбираюсь. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:37
Alfa_Bank написав: DONALD написав:
Минутка юмора от Альфа банка. Видимо будет постоянной рубрикой.
Получил пару новых карт. Установил в приложении пуши вместо СМС. Но приходят СМС. Звоню на горячку.
Задал вопрос. Говорит мне нужно вас идентифицировать. Какое у вас кодовое слово? Я не устанавливал. Нет! У вас установлено кодовое слово! Да не было такого. Вам кодовое слово установили в отделении сотрудники и должны были его сказать
Да не было такого, отвечаю. Ну хорошо, вы не ответили кодовое слово поэтому мы блокируем на 12 часов ваши обращения на горячую линию
Узнал почему пуши не приходят
Искренне ваш, Вольф Мессинг (или баба Ванга)
Добрый день. Смс может приходить, если мы не уверены в доставке пуш. С кодовым словом разбираюсь. Отпишусь.
Спасибо, конечно, но тут не с чем разбираться.
По пушам эмпирическим путём пришёл к тому, что нужно передвинуть ползунок "Send push instead of SMS". Включённого ползунка "Push notifications" оказалось недостаточно.
А по кодовому слову-это ж абсурд. Я на тот момент действительно не устанавливал его. Не менял лимиты,не пытался что-то снять или перевести, не узнавал какие-то номера карт или что-нибудь секретное. Был звонок с финансового номера телефона с вопросом почему приходят СМС, а не пуши? И в ответ на это клиенту блокируют доступ к справочной. Маразм? Полнейший. А, да. В разговоре ещё оператор посоветовала пойти в отделение, где открывал карты, найти того сотрудника и узнать у него моё кодовое слово.
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DONALD
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:48
DONALD написав:
В разговоре ещё оператор посоветовала пойти в отделение, где открывал карты, найти того сотрудника и узнать у него моё кодовое слово.
Очевидно же, что кодовое слово - девичья фамилия матери того сотрудника )))
Да, Алла не устаёт делать нашу скучную, серую жизнь немного веселее.
Добавляет ярких красок, так сказать.
В свете этого - хочу уточнить, а то мало ли:
если у клиента уже есть аккаунт в мабе и он хочет зарегаться в сенсе - этот шибко умный сенс не прибъёт маб-аккаунт, не создаст новый ?
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mustbe
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:50
mustbe написав:
В свете этого - хочу уточнить, а то мало ли:
если у клиента уже есть аккаунт в мабе и он хочет зарегаться в сенсе - этот шибко умный сенс не прибъёт маб-аккаунт, не создаст новый ?
В смысле зарегаться в сенсе? Регаться не надо. Надо просто войти в свою учетку. Не? Я делал так
Востаннє редагувалось Flamingo
в Вів 15 гру, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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