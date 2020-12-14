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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:51
mustbe написав: DONALD написав:
В разговоре ещё оператор посоветовала пойти в отделение, где открывал карты, найти того сотрудника и узнать у него моё кодовое слово.
Очевидно же, что кодовое слово - девичья фамилия матери того сотрудника )))
Да, Алла не устаёт делать нашу скучную, серую жизнь немного веселее.
Добавляет ярких красок, так сказать.
В свете этого - хочу уточнить, а то мало ли:
если у клиента уже есть аккаунт в мабе и он хочет зарегаться в сенсе - этот шибко умный сенс не прибъёт маб-аккаунт, не создаст новый ?
Добрый день. Нет. Вы входите в старую учетку.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:45
Если Вайт обнулить, перевести на пуши и положить на полку - абонка на невыполнение условий бесплатности будет в минус списываться ?
Если да - как долго ?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:55
mustbe написав:
Если Вайт обнулить, перевести на пуши и положить на полку - абонка на невыполнение условий бесплатности будет в минус списываться ?
Если да - как долго ?
Добрый день. Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:10
Alfa_Bank написав:
Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.
То есть через год на балансе будет -25, верно ?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:18
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.
То есть через год на балансе будет -25, верно ?
Да.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:40
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карта «Сomfort» для отримання виплат від ФГВФО
после окончания срока действия перевыпускается на новый срок ?
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ОТП БАНК
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