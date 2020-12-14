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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9153915491559156

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:51

  mustbe написав:
  DONALD написав:В разговоре ещё оператор посоветовала пойти в отделение, где открывал карты, найти того сотрудника и узнать у него моё кодовое слово.

Очевидно же, что кодовое слово - девичья фамилия матери того сотрудника )))

Да, Алла не устаёт делать нашу скучную, серую жизнь немного веселее.
Добавляет ярких красок, так сказать.

В свете этого - хочу уточнить, а то мало ли:
если у клиента уже есть аккаунт в мабе и он хочет зарегаться в сенсе - этот шибко умный сенс не прибъёт маб-аккаунт, не создаст новый ?

Добрый день. Нет. Вы входите в старую учетку.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:45

Если Вайт обнулить, перевести на пуши и положить на полку - абонка на невыполнение условий бесплатности будет в минус списываться ?
Если да - как долго ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:55

  mustbe написав:Если Вайт обнулить, перевести на пуши и положить на полку - абонка на невыполнение условий бесплатности будет в минус списываться ?
Если да - как долго ?

Добрый день. Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:10

  Alfa_Bank написав:Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.

То есть через год на балансе будет -25, верно ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:18

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.

То есть через год на балансе будет -25, верно ?

Да.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:40

Alfa_Bank
карта «Сomfort» для отримання виплат від ФГВФО
после окончания срока действия перевыпускается на новый срок ?
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