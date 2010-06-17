Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:51
mustbe написав: DONALD написав:
В разговоре ещё оператор посоветовала пойти в отделение, где открывал карты, найти того сотрудника и узнать у него моё кодовое слово.
Очевидно же, что кодовое слово - девичья фамилия матери того сотрудника )))
Да, Алла не устаёт делать нашу скучную, серую жизнь немного веселее.
Добавляет ярких красок, так сказать.
В свете этого - хочу уточнить, а то мало ли:
если у клиента уже есть аккаунт в мабе и он хочет зарегаться в сенсе - этот шибко умный сенс не прибъёт маб-аккаунт, не создаст новый ?
Добрый день. Нет. Вы входите в старую учетку.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:45
Если Вайт обнулить, перевести на пуши и положить на полку - абонка на невыполнение условий бесплатности будет в минус списываться ?
Если да - как долго ?
mustbe
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:55
mustbe написав:
Если Вайт обнулить, перевести на пуши и положить на полку - абонка на невыполнение условий бесплатности будет в минус списываться ?
Если да - как долго ?
Добрый день. Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:10
Alfa_Bank написав:
Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.
То есть через год на балансе будет -25, верно ?
mustbe
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:18
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.
То есть через год на балансе будет -25, верно ?
Да.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:40
Alfa_Bank карта «Сomfort» для отримання виплат від ФГВФО после окончания срока действия перевыпускается на новый срок ?
J
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:03
J написав: Alfa_Bank
карта «Сomfort» для отримання виплат від ФГВФО
после окончания срока действия перевыпускается на новый срок ?
Добрый день. Будет обычный White.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:17
Альфа_банк, подскажите, если нужно снять с валютной карты 2к $, нужно заказывать (Киев, Куреневское) или так дадут?Если заказывать - как это сделать и потом сразу в кассу или через менеджера?
Alex_TT
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:20
Alfa_Bank Добрый день. Можете, пожалуйста, глянуть ЛС. Спасибо!
DjPavel
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:45
Alfa_Bank написав: J написав: Alfa_Bank
карта «Сomfort» для отримання виплат від ФГВФО
после окончания срока действия перевыпускается на новый срок ?
Добрый день. Будет обычный White.
А чому не ця?
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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