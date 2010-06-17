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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9154915591569157>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:51

  mustbe написав:
  DONALD написав:В разговоре ещё оператор посоветовала пойти в отделение, где открывал карты, найти того сотрудника и узнать у него моё кодовое слово.

Очевидно же, что кодовое слово - девичья фамилия матери того сотрудника )))

Да, Алла не устаёт делать нашу скучную, серую жизнь немного веселее.
Добавляет ярких красок, так сказать.

В свете этого - хочу уточнить, а то мало ли:
если у клиента уже есть аккаунт в мабе и он хочет зарегаться в сенсе - этот шибко умный сенс не прибъёт маб-аккаунт, не создаст новый ?

Добрый день. Нет. Вы входите в старую учетку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:45

Если Вайт обнулить, перевести на пуши и положить на полку - абонка на невыполнение условий бесплатности будет в минус списываться ?
Если да - как долго ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:55

  mustbe написав:Если Вайт обнулить, перевести на пуши и положить на полку - абонка на невыполнение условий бесплатности будет в минус списываться ?
Если да - как долго ?

Добрый день. Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:10

  Alfa_Bank написав:Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.

То есть через год на балансе будет -25, верно ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:18

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.

То есть через год на балансе будет -25, верно ?

Да.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:40

Alfa_Bank
карта «Сomfort» для отримання виплат від ФГВФО
после окончания срока действия перевыпускается на новый срок ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:03

  J написав:Alfa_Bank
карта «Сomfort» для отримання виплат від ФГВФО
после окончания срока действия перевыпускается на новый срок ?

Добрый день. Будет обычный White.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:17

Re: Альфа-Банк

Альфа_банк, подскажите, если нужно снять с валютной карты 2к $, нужно заказывать (Киев, Куреневское) или так дадут?Если заказывать - как это сделать и потом сразу в кассу или через менеджера?
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:20

Alfa_Bank
Добрый день. Можете, пожалуйста, глянуть ЛС.

Спасибо!
DjPavel
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:45

  Alfa_Bank написав:
  J написав:Alfa_Bank
карта «Сomfort» для отримання виплат від ФГВФО
после окончания срока действия перевыпускается на новый срок ?

Добрый день. Будет обычный White.

А чому не ця?
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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