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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9154915591569157

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:45

  Alex_TT написав:Альфа_банк, подскажите, если нужно снять с валютной карты 2к $, нужно заказывать (Киев, Куреневское) или так дадут?Если заказывать - как это сделать и потом сразу в кассу или через менеджера?

Добрый день. Лучше заказать в чате или на горячей линии. При обращении в отделение зарегистрируетесь в электронной очереди и вас направят к нужному сотруднику.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:47

  DjPavel написав:Alfa_Bank
Добрый день. Можете, пожалуйста, глянуть ЛС.

Спасибо!

Добрый день. Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9744
З нами з: 18.02.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 889 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:
  J написав:Alfa_Bank
карта «Сomfort» для отримання виплат від ФГВФО
после окончания срока действия перевыпускается на новый срок ?

Добрый день. Будет обычный White.

А чому не ця?
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf

Доброго дня. Це для нових отримувачів виплат. Картки старого зразка перевипускаються на звичайний White
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9744
З нами з: 18.02.13
Подякував: 93 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:11

Alfa_Bank, не знайшов в тарифах вартість 2-ї додаткової картки в пакетах.
Приклад. Є картки гривня і євро. Хочу відкрити ще долар. Скільки вона коштуватиме в кожному з пакетів?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:19

  Кочевник написав:Alfa_Bank, не знайшов в тарифах вартість 2-ї додаткової картки в пакетах.
Приклад. Є картки гривня і євро. Хочу відкрити ще долар. Скільки вона коштуватиме в кожному з пакетів?

Дивіться п.9. https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9744
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:23

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, не знайшов в тарифах вартість 2-ї додаткової картки в пакетах.
Приклад. Є картки гривня і євро. Хочу відкрити ще долар. Скільки вона коштуватиме в кожному з пакетів?

Дивіться п.9. https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf.

Не дуже гуманно в Графіті лише 1 додаткова безкоштовна картка. Платінум блек був кращим.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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