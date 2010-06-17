Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:45
Alex_TT написав:
Альфа_банк, подскажите, если нужно снять с валютной карты 2к $, нужно заказывать (Киев, Куреневское) или так дадут?Если заказывать - как это сделать и потом сразу в кассу или через менеджера?
Добрый день. Лучше заказать в чате или на горячей линии. При обращении в отделение зарегистрируетесь в электронной очереди и вас направят к нужному сотруднику.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:47
DjPavel написав: Alfa_Bank
Добрый день. Можете, пожалуйста, глянуть ЛС.
Спасибо!
Добрый день. Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:55
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав: J написав: Alfa_Bank
карта «Сomfort» для отримання виплат від ФГВФО
после окончания срока действия перевыпускается на новый срок ?
Добрый день. Будет обычный White.
А чому не ця?
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf
Доброго дня. Це для нових отримувачів виплат. Картки старого зразка перевипускаються на звичайний White
Alfa_Bank
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:11
Alfa_Bank, не знайшов в тарифах вартість 2-ї додаткової картки в пакетах. Приклад. Є картки гривня і євро. Хочу відкрити ще долар. Скільки вона коштуватиме в кожному з пакетів?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:19
Кочевник написав: Alfa_Bank
, не знайшов в тарифах вартість 2-ї додаткової картки в пакетах.
Приклад. Є картки гривня і євро. Хочу відкрити ще долар. Скільки вона коштуватиме в кожному з пакетів?
Дивіться п.9.
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf
.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9744
З нами з: 18.02.13
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:23
Alfa_Bank написав: Кочевник написав: Alfa_Bank
, не знайшов в тарифах вартість 2-ї додаткової картки в пакетах.
Приклад. Є картки гривня і євро. Хочу відкрити ще долар. Скільки вона коштуватиме в кожному з пакетів?
Дивіться п.9.
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf
.
Не дуже гуманно в Графіті лише 1 додаткова безкоштовна картка. Платінум блек був кращим.
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