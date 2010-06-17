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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:03
Кочевник написав:
Дуже цікаво, чи відкриється вона, якщо вже була валютна в Платінум Блек. Щось таке згадували, що система увійшла в клінч і не могла видати FastCard у випадку закритої картки в тій самій валюті.
Якщо рахунок закритий, то можна оформити, якщо лише заморожений (для карткових) - треба чекати закриття.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 16:04
Vorlon написав: Кочевник написав:
Дуже цікаво, чи відкриється вона, якщо вже була валютна в Платінум Блек. Щось таке згадували, що система увійшла в клінч і не могла видати FastCard у випадку закритої картки в тій самій валюті.
Там же срок был на закрытие! Сколько-то дней. Не мгновенно же...
Добрый день. Для карт - 45 дней.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 16:36
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как сейчас со снятием наличных средств с Ощадного счета? Так и осталось, что если пролежит меньше 2 недель,то снимается комиссия? А если я буду снимать на карту и затем переводить на карту другого банка или делать валютообмен? Как в таком случае считает система?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 16:38
_PORT_UA написав:
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как сейчас со снятием наличных средств с Ощадного счета? Так и осталось, что если пролежит меньше 2 недель,то снимается комиссия? А если я буду снимать на карту и затем переводить на карту другого банка или делать валютообмен? Как в таком случае считает система?
Добрый день. Комиссия за снятие средств до 14 дней есть через кассу банка прямо с Ощадного. Если через МАБ выводите на карту, комиссии нет.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 16:58
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Це для нових отримувачів виплат. Картки старого зразка перевипускаються на звичайний White
Если при наличии Комфорта ФГВФО прийти за выплатами из фонда, то проблем с получение Вайта ФГВФО быть не должно?
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