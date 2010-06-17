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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9155915691579158

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:03

  Кочевник написав:Дуже цікаво, чи відкриється вона, якщо вже була валютна в Платінум Блек. Щось таке згадували, що система увійшла в клінч і не могла видати FastCard у випадку закритої картки в тій самій валюті.

Якщо рахунок закритий, то можна оформити, якщо лише заморожений (для карткових) - треба чекати закриття.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:04

  Vorlon написав:
  Кочевник написав:Дуже цікаво, чи відкриється вона, якщо вже була валютна в Платінум Блек. Щось таке згадували, що система увійшла в клінч і не могла видати FastCard у випадку закритої картки в тій самій валюті.

Там же срок был на закрытие! Сколько-то дней. Не мгновенно же...

Добрый день. Для карт - 45 дней.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:36

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как сейчас со снятием наличных средств с Ощадного счета? Так и осталось, что если пролежит меньше 2 недель,то снимается комиссия? А если я буду снимать на карту и затем переводить на карту другого банка или делать валютообмен? Как в таком случае считает система?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:38

  _PORT_UA написав:Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как сейчас со снятием наличных средств с Ощадного счета? Так и осталось, что если пролежит меньше 2 недель,то снимается комиссия? А если я буду снимать на карту и затем переводить на карту другого банка или делать валютообмен? Как в таком случае считает система?

Добрый день. Комиссия за снятие средств до 14 дней есть через кассу банка прямо с Ощадного. Если через МАБ выводите на карту, комиссии нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:58

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чому не ця?
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Whit ... .05.20.pdf

Доброго дня. Це для нових отримувачів виплат. Картки старого зразка перевипускаються на звичайний White

Если при наличии Комфорта ФГВФО прийти за выплатами из фонда, то проблем с получение Вайта ФГВФО быть не должно?
Aps
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