Додано: Вів 15 гру, 2020 16:36

Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как сейчас со снятием наличных средств с Ощадного счета? Так и осталось, что если пролежит меньше 2 недель,то снимается комиссия? А если я буду снимать на карту и затем переводить на карту другого банка или делать валютообмен? Как в таком случае считает система?

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