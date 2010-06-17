Якщо рахунок закритий, то можна оформити, якщо лише заморожений (для карткових) - треба чекати закриття.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 16:03
Якщо рахунок закритий, то можна оформити, якщо лише заморожений (для карткових) - треба чекати закриття.
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:04
Добрый день. Для карт - 45 дней.
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:36
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как сейчас со снятием наличных средств с Ощадного счета? Так и осталось, что если пролежит меньше 2 недель,то снимается комиссия? А если я буду снимать на карту и затем переводить на карту другого банка или делать валютообмен? Как в таком случае считает система?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:38
Добрый день. Комиссия за снятие средств до 14 дней есть через кассу банка прямо с Ощадного. Если через МАБ выводите на карту, комиссии нет.
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:58
Если при наличии Комфорта ФГВФО прийти за выплатами из фонда, то проблем с получение Вайта ФГВФО быть не должно?
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:30
Re: Альфа-Банк
Колись карту погорільця видавали коли всі інші пакети слід було закрити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:42
Ну даа, Погорельца давали чел-у с улицы, пришедшему за 1й выплатой
... делайте хоть что-нибудь!
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