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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:03
Кочевник написав:
Дуже цікаво, чи відкриється вона, якщо вже була валютна в Платінум Блек. Щось таке згадували, що система увійшла в клінч і не могла видати FastCard у випадку закритої картки в тій самій валюті.
Якщо рахунок закритий, то можна оформити, якщо лише заморожений (для карткових) - треба чекати закриття.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 16:04
Vorlon написав: Кочевник написав:
Дуже цікаво, чи відкриється вона, якщо вже була валютна в Платінум Блек. Щось таке згадували, що система увійшла в клінч і не могла видати FastCard у випадку закритої картки в тій самій валюті.
Там же срок был на закрытие! Сколько-то дней. Не мгновенно же...
Добрый день. Для карт - 45 дней.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 16:36
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как сейчас со снятием наличных средств с Ощадного счета? Так и осталось, что если пролежит меньше 2 недель,то снимается комиссия? А если я буду снимать на карту и затем переводить на карту другого банка или делать валютообмен? Как в таком случае считает система?
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https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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Додано: Вів 15 гру, 2020 16:38
_PORT_UA написав:
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как сейчас со снятием наличных средств с Ощадного счета? Так и осталось, что если пролежит меньше 2 недель,то снимается комиссия? А если я буду снимать на карту и затем переводить на карту другого банка или делать валютообмен? Как в таком случае считает система?
Добрый день. Комиссия за снятие средств до 14 дней есть через кассу банка прямо с Ощадного. Если через МАБ выводите на карту, комиссии нет.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 16:58
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Це для нових отримувачів виплат. Картки старого зразка перевипускаються на звичайний White
Если при наличии Комфорта ФГВФО прийти за выплатами из фонда, то проблем с получение Вайта ФГВФО быть не должно?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 17:30
Aps написав:
Если при наличии Комфорта ФГВФО прийти за выплатами из фонда, то проблем с получение Вайта ФГВФО быть не должно?
Колись карту погорільця видавали коли всі інші пакети слід було закрити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 15 гру, 2020 17:42
Квесторе_поверніться написав: Aps написав:
Если при наличии Комфорта ФГВФО прийти за выплатами из фонда, то проблем с получение Вайта ФГВФО быть не должно?
Колись карту погорільця видавали коли всі інші пакети слід було закрити.
Ну даа, Погорельца давали чел-у с улицы, пришедшему за 1й выплатой
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 16 гру, 2020 01:31
stryzhko написав:
poisk1738 написав:Любители и профессионалы кешбека, будьте осторожны.
Це відомий факт. Ви тут четвертий вже, здається. Теж книг "перечитали" чи на таксі ліміт перевищили?
Такси, предполагаю
Книг читаю чуть меньше. Но где же, где он, этот лимит испуга Аллы?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 04:00
DONALD написав:
Минутка юмора от Альфа банка. Видимо будет постоянной рубрикой.
Получил пару новых карт. Установил в приложении пуши вместо СМС. Но приходят СМС. Звоню на горячку.
Задал вопрос. Говорит мне нужно вас идентифицировать. Какое у вас кодовое слово? Я не устанавливал. Нет! У вас установлено кодовое слово! Да не было такого. Вам кодовое слово установили в отделении сотрудники и должны были его сказать
Да не было такого, отвечаю. Ну хорошо, вы не ответили кодовое слово поэтому мы блокируем на 12 часов ваши обращения на горячую линию
Узнал почему пуши не приходят
Искренне ваш, Вольф Мессинг (или баба Ванга)
У меня была ситуация 1 в 1 в Универсале.
Без моего ведома установили кодовое слово. Мою фамилию.
Я потом в отделении узнал что они всем так делали. Главно еще и глаза круглые сделали - типа я должен был это знать.
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