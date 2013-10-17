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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:33
Кочевник написав:Alfa_Bank
,ваші гавріки знову зламали банкоман на Бориспільскій 9 в Києві.
Щойно від нього від`їхав бусик Альфа-Банк, підхожу, він приймає картку, сприймає PIN і відразу випльовує картку: "Операція скасована". А люди до нього підходять, тикають картки.
Гавріки хоча б вимкнули його, якщо банкомат не працює.
Доброго дня. Заявку прийняли. Дякую за сигнал.
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Alfa_Bank
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