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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9156915791589159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:33

  Кочевник написав:Alfa_Bank,ваші гавріки знову зламали банкоман на Бориспільскій 9 в Києві.
Щойно від нього від`їхав бусик Альфа-Банк, підхожу, він приймає картку, сприймає PIN і відразу випльовує картку: "Операція скасована". А люди до нього підходять, тикають картки.
Гавріки хоча б вимкнули його, якщо банкомат не працює.

Доброго дня. Заявку прийняли. Дякую за сигнал.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9748
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  #<1 ... 9156915791589159
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