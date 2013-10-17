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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:33
Кочевник написав:Alfa_Bank
,ваші гавріки знову зламали банкоман на Бориспільскій 9 в Києві.
Щойно від нього від`їхав бусик Альфа-Банк, підхожу, він приймає картку, сприймає PIN і відразу випльовує картку: "Операція скасована". А люди до нього підходять, тикають картки.
Гавріки хоча б вимкнули його, якщо банкомат не працює.
Доброго дня. Заявку прийняли. Дякую за сигнал.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 16 гру, 2020 10:16
Alfa_Bank написав: _PORT_UA написав:
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как сейчас со снятием наличных средств с Ощадного счета? Так и осталось, что если пролежит меньше 2 недель,то снимается комиссия? А если я буду снимать на карту и затем переводить на карту другого банка или делать валютообмен? Как в таком случае считает система?
Добрый день. Комиссия за снятие средств до 14 дней есть через кассу банка прямо с Ощадного. Если через МАБ выводите на карту, комиссии нет.
Здесь идет речь о Доходном сейфе? Если да, то можно снимать деньги в кассе прямо с Доходного сейфа? И что за правило 14 дней и какая комиссия?
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finfen
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Додано: Сер 16 гру, 2020 10:26
finfen написав: Alfa_Bank написав: _PORT_UA написав:
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как сейчас со снятием наличных средств с Ощадного счета? Так и осталось, что если пролежит меньше 2 недель,то снимается комиссия? А если я буду снимать на карту и затем переводить на карту другого банка или делать валютообмен? Как в таком случае считает система?
Добрый день. Комиссия за снятие средств до 14 дней есть через кассу банка прямо с Ощадного. Если через МАБ выводите на карту, комиссии нет.
Здесь идет речь о Доходном сейфе? Если да, то можно снимать деньги в кассе прямо с Доходного сейфа? И что за правило 14 дней и какая комиссия?
Добрый день. Нет. Речь о Сберегательном депозите. С Доходного сейфа вы не снимете напрямую, средства нужно выводить на карту через МАБ или банкомат.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:18
Сегодня закончился гривневый депозит.
Проверял на 8 утра - в списке депозитов деньги уже не числились.
По положению на 11:20 на карту ещё ничего не поступило…
Это нормально?
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Marshalll
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:52
Marshalll написав:
Сегодня закончился гривневый депозит.
Проверял на 8 утра - в списке депозитов деньги уже не числились.
По положению на 11:20 на карту ещё ничего не поступило…
Это нормально?
Всё норм. - зашли.
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Marshalll
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:53
Marshalll написав:
Сегодня закончился гривневый депозит.
Проверял на 8 утра - в списке депозитов деньги уже не числились.
По положению на 11:20 на карту ещё ничего не поступило…
Это нормально?
Добрый день. Наблюдается задержка с зачислением депозитов на карт.счета. Работаем над устранением. Приношу извинения за неудобства.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:38
Уважаемая Alfa_Bank!
Скажите, какие еще, кроме запрета делать скриншоты, ограничения по безопасности установлены в новом Sense SuperApp? Спасибо.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:44
Искатель написав:
Уважаемая Alfa_Bank!
Скажите, какие еще, кроме запрета делать скриншоты, ограничения по безопасности установлены в новом Sense SuperApp? Спасибо.
Искатель, уточню информацию и отпишусь
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Alfa_Bank
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Сер 16 гру, 2020 12:46
rollo
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