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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 18:38
Искатель написав: DONALD написав: Искатель написав:
Уважаемая Alfa_Bank!
Скажите, какие еще, кроме запрета делать скриншоты, ограничения по безопасности установлены в новом Sense SuperApp? Спасибо.
А откуда такая информация? Делаю скрины аж гудит. Без проблем.
Я тоже делаю
Это если на смарте установлены разные приблуды (список уважаемая представитель ранее размещала), тогда не даст.
Тогда ОК. Если человек агент МИ-6 с лицензией на...и у него всё непросто с телефоном-значит у него будут проблемы. В таком случае пусть их решает Q.
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DONALD
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