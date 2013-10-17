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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9157915891599160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:38

  Искатель написав:
  DONALD написав:
  Искатель написав:Уважаемая Alfa_Bank!
Скажите, какие еще, кроме запрета делать скриншоты, ограничения по безопасности установлены в новом Sense SuperApp? Спасибо.

А откуда такая информация? Делаю скрины аж гудит. Без проблем.

Я тоже делаю :) Это если на смарте установлены разные приблуды (список уважаемая представитель ранее размещала), тогда не даст.

Тогда ОК. Если человек агент МИ-6 с лицензией на...и у него всё непросто с телефоном-значит у него будут проблемы. В таком случае пусть их решает Q.
DONALD
 
Повідомлень: 247
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  #<1 ... 9157915891599160
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rollo

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