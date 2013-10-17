|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 18:38
Искатель написав: DONALD написав: Искатель написав:
Уважаемая Alfa_Bank!
Скажите, какие еще, кроме запрета делать скриншоты, ограничения по безопасности установлены в новом Sense SuperApp? Спасибо.
А откуда такая информация? Делаю скрины аж гудит. Без проблем.
Я тоже делаю
Это если на смарте установлены разные приблуды (список уважаемая представитель ранее размещала), тогда не даст.
Тогда ОК. Если человек агент МИ-6 с лицензией на...и у него всё непросто с телефоном-значит у него будут проблемы. В таком случае пусть их решает Q.
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:26
так я не поняла: mobile доживает последние дни или как?
только более-менее его привели в порядок...
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 955
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:30
Arien написав:
так я не поняла: mobile доживает последние дни или как?
только более-менее его привели в порядок...
Не, пока будут параллельно два приложения
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28326
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1187 раз.
- Подякували: 6834 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, kostya77
, sergia
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|18062
|2536846
|
|
|44823
|5484132
|
Сер 16 гру, 2020 22:56
omb
|
|922
|132854
|
Сер 16 гру, 2020 12:46
rollo
|