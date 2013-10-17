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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 18:38
Искатель написав: DONALD написав: Искатель написав:
Уважаемая Alfa_Bank!
Скажите, какие еще, кроме запрета делать скриншоты, ограничения по безопасности установлены в новом Sense SuperApp? Спасибо.
А откуда такая информация? Делаю скрины аж гудит. Без проблем.
Я тоже делаю
Это если на смарте установлены разные приблуды (список уважаемая представитель ранее размещала), тогда не даст.
Тогда ОК. Если человек агент МИ-6 с лицензией на...и у него всё непросто с телефоном-значит у него будут проблемы. В таком случае пусть их решает Q.
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DONALD
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:26
так я не поняла: mobile доживает последние дни или как?
только более-менее его привели в порядок...
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Arien
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:30
Arien написав:
так я не поняла: mobile доживает последние дни или как?
только более-менее его привели в порядок...
Не, пока будут параллельно два приложения
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Faceless
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:22
Мда запрет на снимок экрана, инициализированный пользователем - считаю бредом, как и веянье на запрет записи телефонных разговоров на всяких ай-фонах и новых смартфонах.
САБЖ печалит и разочаровывает (де*** и маразм от яблока и ай-фонщиков).
В качестве изи лайф-хака брать 2ой смарт и фоткать... Но да дебелизм крепчает, надо маскимально усложнить жизнь пользователям ...
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vpchelko
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:33
Alfa_Bank написав: Oльga1 написав:Alfa_Bank
нужна Ваша консультация.
Подскажите, пжл, какой смысл вкладывается в выражение "проводилися ВИДАТКОВІ операції ОСОБИСТО одержувачем", если речь идет о банковской карте? Операции в МАБе (например, оплата мобильной связи) подпадают под такие операции? Какие наверняка?
Если к счету подвязано две карты - основная и дополнительная, на родственника, то транзакции по допке отражаются и по этой карте, и по счету в целом? Как видит это банк? разделяет расходные операции по картам?
Пытаюсь понять суть постановлений КМУ.
Заранее спасибо.
Добрый день. Мало вводных данных для ответа. Напишите суть ситуации в ЛС, пожалуйста.
Если можно, поясните, пожалуйста, что значит "расходные операции, которые проводились лично владельцем карты" (так коряво формулируют нынче наши горе-реформаторы)? Операции в МАБе - пополнение мобильного, например, - относятся к таким операциям? А оплата коммуналки?
Держатель карты не обязан же пользоваться кэшем. Так ведь?
Про основную и дополнительную вопрос снимаю.
Заранее спасибо.
С уважением
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Oльga1
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:45
Flamingo написав:Oльga1
речь я так понимаю о пенсионных картах? ХЗ что в головах этих "гос.мужей" творится. Естественно банк ничего такого видеть (кто сидел за компом при пополняху) не сможет. Думаю таким нехитрым способом просто хотят отсечь тех у кого по пенсионкам движения нет. А на такие сложные случаи как у вас - когда к счету пенса есть еще и карта на доверенное лицо у них просто мозгов не хватило. Но тут многое будет зависеть от рвения банковских работников - можно ведь просто ответить - движуха по счету наблюдается, а можно начать копать: кто, что, чем, когда и как платил. И тут уж все будет зависеть от полета фантазии "контролера"
Спасибо. Да уж... они скоро и в постели к людям залезут... если вздумали копаться в личных счетах физ.лиц. По логике, по карте должно быть просто движение средств в виде расходных операций (именно этот момент и хотелось уточнить). А что у них в головах, на самом деле, сложно представить, вы правы...
С уважением
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Oльga1
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:59
Кто знает Алка торгует акциями на бирже гривнами? Укрнафту можно купить?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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