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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9157915891599160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:38

  Искатель написав:
  DONALD написав:
  Искатель написав:Уважаемая Alfa_Bank!
Скажите, какие еще, кроме запрета делать скриншоты, ограничения по безопасности установлены в новом Sense SuperApp? Спасибо.

А откуда такая информация? Делаю скрины аж гудит. Без проблем.

Я тоже делаю :) Это если на смарте установлены разные приблуды (список уважаемая представитель ранее размещала), тогда не даст.

Тогда ОК. Если человек агент МИ-6 с лицензией на...и у него всё непросто с телефоном-значит у него будут проблемы. В таком случае пусть их решает Q.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:26

Re: Альфа-Банк

так я не поняла: mobile доживает последние дни или как?
только более-менее его привели в порядок...
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:30

  Arien написав:так я не поняла: mobile доживает последние дни или как?
только более-менее его привели в порядок...

Не, пока будут параллельно два приложения
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:22

Re: Альфа-Банк

Мда запрет на снимок экрана, инициализированный пользователем - считаю бредом, как и веянье на запрет записи телефонных разговоров на всяких ай-фонах и новых смартфонах.

САБЖ печалит и разочаровывает (де*** и маразм от яблока и ай-фонщиков).

В качестве изи лайф-хака брать 2ой смарт и фоткать... Но да дебелизм крепчает, надо маскимально усложнить жизнь пользователям ...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:33

  Alfa_Bank написав:
  Oльga1 написав:Alfa_Bank нужна Ваша консультация.
Подскажите, пжл, какой смысл вкладывается в выражение "проводилися ВИДАТКОВІ операції ОСОБИСТО одержувачем", если речь идет о банковской карте? Операции в МАБе (например, оплата мобильной связи) подпадают под такие операции? Какие наверняка?

Если к счету подвязано две карты - основная и дополнительная, на родственника, то транзакции по допке отражаются и по этой карте, и по счету в целом? Как видит это банк? разделяет расходные операции по картам?
Пытаюсь понять суть постановлений КМУ.
Заранее спасибо.

Добрый день. Мало вводных данных для ответа. Напишите суть ситуации в ЛС, пожалуйста.

Если можно, поясните, пожалуйста, что значит "расходные операции, которые проводились лично владельцем карты" (так коряво формулируют нынче наши горе-реформаторы)? Операции в МАБе - пополнение мобильного, например, - относятся к таким операциям? А оплата коммуналки?
Держатель карты не обязан же пользоваться кэшем. Так ведь?
Про основную и дополнительную вопрос снимаю.
Заранее спасибо.
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:45

  Flamingo написав:Oльga1 речь я так понимаю о пенсионных картах? ХЗ что в головах этих "гос.мужей" творится. Естественно банк ничего такого видеть (кто сидел за компом при пополняху) не сможет. Думаю таким нехитрым способом просто хотят отсечь тех у кого по пенсионкам движения нет. А на такие сложные случаи как у вас - когда к счету пенса есть еще и карта на доверенное лицо у них просто мозгов не хватило. Но тут многое будет зависеть от рвения банковских работников - можно ведь просто ответить - движуха по счету наблюдается, а можно начать копать: кто, что, чем, когда и как платил. И тут уж все будет зависеть от полета фантазии "контролера"

Спасибо. Да уж... они скоро и в постели к людям залезут... если вздумали копаться в личных счетах физ.лиц. По логике, по карте должно быть просто движение средств в виде расходных операций (именно этот момент и хотелось уточнить). А что у них в головах, на самом деле, сложно представить, вы правы...
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:59

Кто знает Алка торгует акциями на бирже гривнами? Укрнафту можно купить?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 9157915891599160
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