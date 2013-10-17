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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9158915991609161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:36

  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли працюватиме МАБ в браузері Опера?


вы про Оперу для ПК или про Оперу мобильную?
на ПК все работает ...

у меня не работает веб-МАБ при входе в него с телефона ... ни в одном стандартном браузере - ни в опере ни в хроме ни в ФФ ... работает только в родном встроенном от производителя тел.

Для ПК. Поповнення карткою по п2п не працює.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:26

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Поповнення карткою по п2п не працює.

Это только в Файрфоксе работает. И исправлять НЕ будут :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:39

  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли працюватиме МАБ в браузері Опера?


вы про Оперу для ПК или про Оперу мобильную?
на ПК все работает ...

у меня не работает веб-МАБ при входе в него с телефона ... ни в одном стандартном браузере - ни в опере ни в хроме ни в ФФ ... работает только в родном встроенном от производителя тел.

А мене у Хром то пускає, то не пускає на Андрюсі, але я так і не пойняв за яким критерієм Алла визначає допуск у веб-МАБ. Хіба що, пускає не за логіном, а за телефоном, втім якось ненадійно це все, ще й зовсім незручно...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:00

Re: Ощадний рахунок

Маю долари на Ощадному рахунку. Хотів замовити кошти, щоб зняти з цього рахунку, пройшло більше місяця від останньої операції. В чаті кажуть потрібно перевести на картку, лише після цього можуть замовити.

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Інкогніто
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