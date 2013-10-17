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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:36
IMPRINTER написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, коли працюватиме МАБ в браузері Опера?
вы про Оперу для ПК или про Оперу мобильную?
на ПК все работает ...
у меня не работает веб-МАБ при входе в него с телефона ... ни в одном стандартном браузере - ни в опере ни в хроме ни в ФФ ... работает только в родном встроенном от производителя тел.
Для ПК. Поповнення карткою по п2п не працює.
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:26
Кочевник написав:
Поповнення карткою по п2п не працює.
Это только в Файрфоксе работает. И исправлять НЕ будут
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:39
IMPRINTER написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, коли працюватиме МАБ в браузері Опера?
вы про Оперу для ПК или про Оперу мобильную?
на ПК все работает ...
у меня не работает веб-МАБ при входе в него с телефона ... ни в одном стандартном браузере - ни в опере ни в хроме ни в ФФ ... работает только в родном встроенном от производителя тел.
А мене у Хром то пускає, то не пускає на Андрюсі, але я так і не пойняв за яким критерієм Алла визначає допуск у веб-МАБ. Хіба що, пускає не за логіном, а за телефоном, втім якось ненадійно це все, ще й зовсім незручно...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
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Сер 16 гру, 2020 12:46
rollo
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