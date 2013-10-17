RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9159916091619162>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:36

  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли працюватиме МАБ в браузері Опера?


вы про Оперу для ПК или про Оперу мобильную?
на ПК все работает ...

у меня не работает веб-МАБ при входе в него с телефона ... ни в одном стандартном браузере - ни в опере ни в хроме ни в ФФ ... работает только в родном встроенном от производителя тел.

Для ПК. Поповнення карткою по п2п не працює.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 16.02.17
Подякував: 300 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:26

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Поповнення карткою по п2п не працює.

Это только в Файрфоксе работает. И исправлять НЕ будут :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33237
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 3913 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:39

  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли працюватиме МАБ в браузері Опера?


вы про Оперу для ПК или про Оперу мобильную?
на ПК все работает ...

у меня не работает веб-МАБ при входе в него с телефона ... ни в одном стандартном браузере - ни в опере ни в хроме ни в ФФ ... работает только в родном встроенном от производителя тел.

А мене у Хром то пускає, то не пускає на Андрюсі, але я так і не пойняв за яким критерієм Алла визначає допуск у веб-МАБ. Хіба що, пускає не за логіном, а за телефоном, втім якось ненадійно це все, ще й зовсім незручно...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2700
З нами з: 10.12.07
Подякував: 145 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:00

Re: Ощадний рахунок

Маю долари на Ощадному рахунку. Хотів замовити кошти, щоб зняти з цього рахунку, пройшло більше місяця від останньої операції. В чаті кажуть потрібно перевести на картку, лише після цього можуть замовити.

Зображення
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 04.09.10
Подякував: 131 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:02

Інкогніто, эт они пошутили :evil:
Дело в том, что с депо вааще нет лимита для обнала, но через менагера.
А с карточного есть лимит, соответствующий Пакету, но 2 раза в мес можно снять и анлим.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33237
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 3913 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:24

  Oльga1 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Oльga1 написав:Alfa_Bank нужна Ваша консультация.
Подскажите, пжл, какой смысл вкладывается в выражение "проводилися ВИДАТКОВІ операції ОСОБИСТО одержувачем", если речь идет о банковской карте? Операции в МАБе (например, оплата мобильной связи) подпадают под такие операции? Какие наверняка?

Если к счету подвязано две карты - основная и дополнительная, на родственника, то транзакции по допке отражаются и по этой карте, и по счету в целом? Как видит это банк? разделяет расходные операции по картам?
Пытаюсь понять суть постановлений КМУ.
Заранее спасибо.

Добрый день. Мало вводных данных для ответа. Напишите суть ситуации в ЛС, пожалуйста.

Если можно, поясните, пожалуйста, что значит "расходные операции, которые проводились лично владельцем карты" (так коряво формулируют нынче наши горе-реформаторы)? Операции в МАБе - пополнение мобильного, например, - относятся к таким операциям? А оплата коммуналки?
Держатель карты не обязан же пользоваться кэшем. Так ведь?
Про основную и дополнительную вопрос снимаю.
Заранее спасибо.

Oльga1, если речь идет о Постановлении № 1596 "Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", то в п.17 речь идет о кассе или банкомате, операции в МАБе не считаются.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9754
З нами з: 18.02.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:32

Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.
joik
 
Повідомлень: 327
З нами з: 24.07.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:35

Re: Альфа-Банк

Іноземний магазин? Або свої були на картці?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 16.02.17
Подякував: 300 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:53

  Кочевник написав:Іноземний магазин? Або свої були на картці?

Фокстрот, только кредитные!
joik
 
Повідомлень: 327
З нами з: 24.07.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:58

  joik написав:
  Кочевник написав:Іноземний магазин? Або свої були на картці?

Фокстрот, только кредитные!

Тоді питання до представника. Чому так?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 16.02.17
Подякував: 300 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9159916091619162>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, kreuz, Vorlon, хуторянка і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1807, 1808, 1809
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18084 2539835
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 12:44
sergia
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4481, 4482, 4483
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44827 5486258
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 10:06
ukrprom2014
ОКСІ БАНК 1 ... 91, 92, 93
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
922 132981
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 12:46
rollo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.