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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:36
IMPRINTER написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, коли працюватиме МАБ в браузері Опера?
вы про Оперу для ПК или про Оперу мобильную?
на ПК все работает ...
у меня не работает веб-МАБ при входе в него с телефона ... ни в одном стандартном браузере - ни в опере ни в хроме ни в ФФ ... работает только в родном встроенном от производителя тел.
Для ПК. Поповнення карткою по п2п не працює.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:26
Кочевник написав:
Поповнення карткою по п2п не працює.
Это только в Файрфоксе работает. И исправлять НЕ будут
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:39
IMPRINTER написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, коли працюватиме МАБ в браузері Опера?
вы про Оперу для ПК или про Оперу мобильную?
на ПК все работает ...
у меня не работает веб-МАБ при входе в него с телефона ... ни в одном стандартном браузере - ни в опере ни в хроме ни в ФФ ... работает только в родном встроенном от производителя тел.
А мене у Хром то пускає, то не пускає на Андрюсі, але я так і не пойняв за яким критерієм Алла визначає допуск у веб-МАБ. Хіба що, пускає не за логіном, а за телефоном, втім якось ненадійно це все, ще й зовсім незручно...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:02
Інкогніто
, эт они пошутили
Дело в том, что с депо вааще нет лимита для обнала, но через менагера.
А с карточного есть лимит, соответствующий Пакету, но 2 раза в мес можно снять и анлим.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:24
Oльga1 написав: Alfa_Bank написав: Oльga1 написав:Alfa_Bank
нужна Ваша консультация.
Подскажите, пжл, какой смысл вкладывается в выражение "проводилися ВИДАТКОВІ операції ОСОБИСТО одержувачем", если речь идет о банковской карте? Операции в МАБе (например, оплата мобильной связи) подпадают под такие операции? Какие наверняка?
Если к счету подвязано две карты - основная и дополнительная, на родственника, то транзакции по допке отражаются и по этой карте, и по счету в целом? Как видит это банк? разделяет расходные операции по картам?
Пытаюсь понять суть постановлений КМУ.
Заранее спасибо.
Добрый день. Мало вводных данных для ответа. Напишите суть ситуации в ЛС, пожалуйста.
Если можно, поясните, пожалуйста, что значит "расходные операции, которые проводились лично владельцем карты" (так коряво формулируют нынче наши горе-реформаторы)? Операции в МАБе - пополнение мобильного, например, - относятся к таким операциям? А оплата коммуналки?
Держатель карты не обязан же пользоваться кэшем. Так ведь?
Про основную и дополнительную вопрос снимаю.
Заранее спасибо.
Oльga1, если речь идет о Постановлении № 1596 "Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", то в п.17 речь идет о кассе или банкомате, операции в МАБе не считаются.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:32
Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:35
Іноземний магазин? Або свої були на картці?
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Кочевник
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:53
Кочевник написав:
Іноземний магазин? Або свої були на картці?
Фокстрот, только кредитные!
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joik
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:58
joik написав: Кочевник написав:
Іноземний магазин? Або свої були на картці?
Фокстрот, только кредитные!
Тоді питання до представника. Чому так?
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Сер 16 гру, 2020 12:46
rollo
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