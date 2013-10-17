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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:02
joik написав:
Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.
Сразу должно приходить, несколько раз покупал в фокстроте в этом году и онлайн и офлайн.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:13
antey718 написав: joik написав:
Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.
Сразу должно приходить, несколько раз покупал в фокстроте в этом году и онлайн и офлайн.
Ну значит не за кредитные
Небойсь недавно пополняли кредитку, и на +1 коп переборщили
Ждите проводки по счету
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:20
joik написав:
Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.
joik, запрос в работе
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