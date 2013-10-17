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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9159916091619162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:02

  joik написав:Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.


Сразу должно приходить, несколько раз покупал в фокстроте в этом году и онлайн и офлайн.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:13

  antey718 написав:
  joik написав:Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.


Сразу должно приходить, несколько раз покупал в фокстроте в этом году и онлайн и офлайн.

Ну значит не за кредитные
Небойсь недавно пополняли кредитку, и на +1 коп переборщили
Ждите проводки по счету
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:20

  joik написав:Вчерась сделал покупку крупную, может хто подскажет сколько времени от покупки ждать смс с предложениями о расстрочке?
Вот как покупка на сумму до полторы тыщь, смс приходит на протяжении полчаса, а вот если за десятку то нет, и нет.

joik, запрос в работе
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9159916091619162
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